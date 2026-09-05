5 de septiembre de 2026 Inicio
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Cambio climático: un estudio advierte cómo crecen los riesgos por calor extremo en la primera infancia

La revista Science Advances analizó la exposición de los niños a las altas temperaturas a nivel mundial. En Argentina, estiman que al menos 443 mil pequeños, entre 0 y 9 años, están expuestos a -al menos- un mes más de estrés térmico.

Daniela Salinas
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Daniela Salinas
En Arentina

En Arentina, 443 mil niños al año experimentan al menos 30 días o más de estrés por calor húmedo extremo al año debido al cambio climático.

Imagen creada con Inteligencia Artificial (GROK)

Al menos 560 millones de niños de entre 0 y 9 años, un 43%, experimentan al menos 30 días o más de estrés por calor húmedo extremo al año debido al cambio climático. En el caso de Argentina, un estudio de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) publicado en Science Advance detalló que en este caso el número es de 443 mil niños al año.

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De cara al futuro, las proyecciones de este estudio advierten que la exposición se intensificará notablemente: bajo un escenario de calentamiento global de 1.5 °C, la cifra de niños afectados en el país ascenderá a 684 mil, mientras que si el incremento alcanza los 2 °C, el estrés térmico afectará a 731 mil niños (el 12% del grupo de edad).

Sobre los adultos mayores el exceso de calor desafía severamente la capacidad del cuerpo para termorregularse . Esto agrava patologías preexistentes de carácter cardiovascular y respiratorio, incrementando el riesgo de sufrir golpes de calor, insuficiencia renal y daño pulmonar . Debido a esto, la exposición a temperaturas elevadas está directamente asociada con un incremento en la morbilidad y mortalidad dentro de este grupo de edad.

El estudio "Exposición específica por edad a los aumentos de calor húmedo inducidos por el ser humano" reveló que las muertes asociadas al calor en personas mayores de 65 años aumentaron un 85% entre principios de la década de 2000 y finales de la de 2010.

Actualmente, una persona de edad promedio entre 60 a 69 años experimenta a nivel global 19 días de estrés térmico atribuibles al cambio climático al año, en comparación con los 28 días que experimentan los niños de 0 a 9 años. Esta brecha existe porque las poblaciones más envejecidas tienden a estar concentradas en latitudes altas y climas más templados, mientras que las poblaciones más jóvenes residen mayoritariamente en los trópicos.

Sin embargo, con el calentamiento global progresivo (a 1.5 °C y 2 °C) y el envejecimiento demográfico, se proyecta que la proporción de adultos mayores expuestos a niveles peligrosos de estrés por calor aumentará sustancialmente en las próximas décadas, lo que agravará los riesgos de salud pública a nivel global.

Verano y altas temperaturas: por qué hay que cuidar a niños y adultos mayores del calor extremo

Según la autora, Rosa Pietroiusti, miembro del Departamento de Agua y Clima, Universidad Libre de Bruselas, las investigaciones muestran que las personas mayores de 60 años y los niños, especialmente los más pequeños, menores de 5 años, son particularmente vulnerables al calor y a otros riesgos para la salud relacionados con el clima.

En cuanto al calor, mientras que el sistema de termorregulación de las personas mayores comienza a funcionar de manera deficiente a medida que envejecen y, al mismo tiempo, aumentan las complicaciones debido a otros problemas de salud, la termorregulación de los niños pequeños todavía está en desarrollo.

El mapa muestra qué porcentaje de niños de entre 0 y 9 años está expuesto al estrés térmico y cuántos días al año se atribuyen al calor extremo en distintas regiones del mundo.

El mapa muestra qué porcentaje de niños de entre 0 y 9 años está expuesto al estrés térmico y cuántos días al año se atribuyen al calor extremo en distintas regiones del mundo.

Por eso pueden tener dificultades para enfriarse en condiciones de calor y dependen del cuidado de los adultos para asegurarse de que beban suficiente líquido, se mantengan frescos y no adopten conductas peligrosas. El envejecimiento de la población hará que una mayor proporción de personas mayores esté expuesta a riesgos climáticos cada vez mayores.

¿Qué hacer ante eventos de calor extremo? Pietroiusti aclaró que en "lugares como las escuelas y los hospitales sean seguros y estén preparados para enfrentar fenómenos como las olas de calor, de modo que los grupos vulnerables tengan acceso a los servicios educativos y de salud que necesitan".

¿Y en Argentina?

Irene Wais, Bióloga (FCEyN-UBA) especializada en Ecología (Oregon State University, USA) habló con C5N sobre las medidas que se podrían tomar para proteger a los niños del calor como ajustar los calendarios escolares, crear refugios climáticos con sombreado natural de plazas, entre otras.

"Para proteger la salud de las infancias frente al calentamiento global lo prioritario es evitar estrés térmico y garantizarles a las niñeces agua segura. El rediseño de los espacios comunitarios cotidianos sería lo ideal, pero es una medida a veces costosa", explicó.

Al no poder regular la temperatura corporal los más pequeños son vulnerables a deshidratarse y a contraer enfermedades infecciosas. "Algunas intervenciones inmediatas y de bajo presupuesto podrían ser, efectivamente, aumentar los refugios climáticos y mejorar su infraestructura verde. "Esto incluye la plantación de árboles nativos y colocar telas conocidas como "media sombra" en patios escolares y áreas lúdicas al aire libre", remarcó Irene.

  • Alejar a los niños del asfalto: "El hecho de no exponerlos a "demasiado cemento" disminuye en varios grados centígrados el efecto de isla de calor".
  • Refugios con ventilación propicia y con acceso gratuito a agua durante alertas por olas de calor.
  • Aumentar los puntos de hidratación escolar, mediante instalación de dispensers de agua potable y filtrada a demanda libre de los chicos en escuelas, comedores sociales y áreas deportivas, para prevenir la deshidratación y los golpes de calor.

¿Argentina está preparada para enfrentar esta nueva realidad?

Sobre esto Wais remarcó que "hace falta conciencia real en muchos funcionarios públicos a escala nacional, provincial y municipal en los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. La ley 27.592, conocida como "Ley Yolanda" establece la capacitación obligatoria en temas ambientales, desarrollo sostenible y cambio climático para las personas que se desempeñan en todos los niveles de la función pública en la Argentina".

Sin embargo no se cumple, su función "garantizaría la formación integral con perspectiva de sostenibilidad y un fuerte énfasis en el cambio climático en todos los niveles y jerarquías de los funcionarios, porque incluye el cuidado de la biodiversidad en particular, y de los ecosistemas en general, la transición más rápida a las energías renovables, la implementación de mayor economía circular y de eficiencia energética".

En su opinión algo esencial sería incorporar medidas para prever el impacto del calor extremo en la población, para eso es fundamental "las alertas tempranas con protocolos comunitarios. El Servicio Meteorológico Nacional tiene personal idóneo para esta tarea. Es fundamental no reducirlo y mucho menos eliminarlo".

Estos avisos pueden enviarse mediante mensajes de celular, grupos de WhatsApp o radios comunitarias. De esta manera, padres, madres y cuidadores pueden evitar que los niños salgan o realicen actividades físicas al aire libre en esos momentos, reduciendo el riesgo de que sufran deshidratación, agotamiento o golpes de calor.

También señaló que "es fundamental la capacitación sobre salud y nutrición infantil a través del entrenamiento de docentes, familias y líderes comunitarios en la identificación rápida de signos de deshidratación, golpes de calor y en la conservación segura de alimentos frente a altas temperaturas para evitar diarreas e intoxicaciones".

Por qué es importante estudiar los efectos del calentamiento global sobre niños

“Es muy importante llamar la atención sobre los efectos del cambio climático y del calor en los niños, en su salud y en su educación, ya que ellos son nuestro futuro”, reflexionó la autora, aquellos impactos sobre su salud, desarrollo y educación pueden llegar a tener consecuencias para toda la vida.

En la Ciudad de Buenos Aires existen puestos de hidratación.

En la Ciudad de Buenos Aires existen puestos de hidratación.

El cambio climático aumentará y los impactos relacionados con él serán cada vez peores a medida que continúe el calentamiento, por lo que los niños vivirán los peores impactos relacionados con el clima, aun cuando son quienes menos han contribuido a causar el problema”, sentenció.

Ante esta situación, que parece inevitable, es importante que “los países realicen un esfuerzo global serio para reducir las emisiones, eliminar progresivamente los combustibles fósiles, avanzar hacia fuentes de energía limpia y adoptar prácticas sostenibles de uso de la tierra, con el objetivo de frenar el ritmo del calentamiento global y evitar los peores impactos del cambio climático”.

Niños afectados en América y el Caribe

  • Brasil: 9.2 millones de niños afectados (32% de su población infantil).
  • Estados Unidos: 7.4 millones de niños afectados (18% de su población infantil).
  • México: 5.8 millones de niños afectados (26% de su población infantil).
  • Venezuela: 2.4 millones de niños afectados (47% de su población infantil).
  • Colombia: 2 millones de niños afectados (27% de su población infantil).
  • Paraguay: 1.1 millones de niños afectados (94% de su población infantil).
  • Argentina: 443 mil niños afectados (6% de su población infantil)
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