Nordelta: iba alcoholizada, atropelló y mató a un hombre que iba a trabajar: quién era la víctima

La conductora, Lorely Quevedo, quedó tenía 0,63 grados de alcohol en sangre, pero quedó libre tras pagar una fianza. La familia de Oscar Olivera pide justicia: “Queremos que esto no quede en el olvido”.

Un hombre de 49 años murió atropellado al costado de una calle de la localidad de Nordelta, partido de Tigre, cuando iba a trabajar. La mujer que lo embistió iba alcoholizada.

Apareció un vídeo de la conductora que atropelló y mató a un hombre que iba a trabajar

El hecho ocurrió el domingo por la mañana en el Corredor Bancalari, a la altura del barrio privado Santa Bárbara, cuando la víctima, identificada como Ramón Oscar Olivera, iba caminando para ir a trabajar.

La mujer, Loreley Quevedo , conducía su camioneta Jeep Renegade a alta velocidad, perdió el control, se subió al cordón e impactó contra el hombre de 49 años, quien realizaba tareas de mantenimiento en un barrio privado.

Todo quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en la zona que muestra cuando el hombre cruza la calle y caminar por el costado del camino cuando repentinamente aparece en escena la Jeep blanca y lo embiste desde atrás.

Tras el choque, la mujer se dirigió hasta la policía quien le realizó un test de alcoholemia y este arrojó un resultado positivo: tenía 0.63 gramos de alcohol por litro de sangre. Si bien la mujer fue detenida, recuperó su libertad este martes después de pagar una fianza , pero está imputada por “homicidio culposo”.

Quién era Oscar Olivera, el hombre que murió tras ser chocado por una mujer alcoholizada

Ramón Oscar Olivera tenía 49 años y el domingo se dirigía a trabajar como mantenimiento en un barrio privado de Nordelta. “Mi tío se tomaba tres colectivos para llegar a su trabajo y tenía que ir caminando. Los domingos, lamentablemente, los colectivos no pasaban horario, entonces tenían que ir caminando sí o sí por ese lugar”, comenzó el relato la sobrina de Oscar en diálogo con La Mañana por C5N.

“Iba tranquilo caminando, como siempre. Llegó a cruzar la calle, miró, no venía ningún auto, llegó a cruzar la calle, subió al pasto y la mujer alcoholizada se desvió de la ruta de la carretera y lo embistió a una brutal velocidad”, agregó.

Según trascendió, Oscar salía muy temprano desde la casa de su pareja en Grand Bourg y debía tomarse el transporte público y luego caminaba hasta donde lo esperaba un compañero, para llegar al country donde trabajaba realizando tareas de mantenimiento.

Por su parte, Marta, la hermana del hombre aseguró: “Nosotros obviamente no queríamos que quede en libertad. Pedimos justicia porque no es justo que una persona salga alcoholizada y se lleve a cualquiera por el camino, porque si no podría ser nuestro familiar, podría ser cualquiera y le arrebatan la vida, los sueños de conocer a su hijo con casi 50 años y va a ser su primer hijo y no es justo para él ni para nadie”.

Olivera iba a cumplir el próximo 7 de enero 50 años y estaba planeando un gran festejo. Pero también iba a ser padre por primera vez: su novia está embarazada de tres meses.