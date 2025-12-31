31 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Nordelta: iba alcoholizada, atropelló y mató a un hombre que iba a trabajar: quién era la víctima

La conductora, Lorely Quevedo, quedó tenía 0,63 grados de alcohol en sangre, pero quedó libre tras pagar una fianza. La familia de Oscar Olivera pide justicia: “Queremos que esto no quede en el olvido”.

Por

Oscar Olivera iba a cumplir 50 años en enero e iba a ser padre por primera vez

Un hombre de 49 años murió atropellado al costado de una calle de la localidad de Nordelta, partido de Tigre, cuando iba a trabajar. La mujer que lo embistió iba alcoholizada.

Un video en su cuenta de Instagram muestra a Loreley Quevedo al volante con el celular en la mano.
Te puede interesar:

Apareció un vídeo de la conductora que atropelló y mató a un hombre que iba a trabajar

El hecho ocurrió el domingo por la mañana en el Corredor Bancalari, a la altura del barrio privado Santa Bárbara, cuando la víctima, identificada como Ramón Oscar Olivera, iba caminando para ir a trabajar.

La mujer, Loreley Quevedo, conducía su camioneta Jeep Renegade a alta velocidad, perdió el control, se subió al cordón e impactó contra el hombre de 49 años, quien realizaba tareas de mantenimiento en un barrio privado.

Todo quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en la zona que muestra cuando el hombre cruza la calle y caminar por el costado del camino cuando repentinamente aparece en escena la Jeep blanca y lo embiste desde atrás.

Tras el choque, la mujer se dirigió hasta la policía quien le realizó un test de alcoholemia y este arrojó un resultado positivo: tenía 0.63 gramos de alcohol por litro de sangre. Si bien la mujer fue detenida, recuperó su libertad este martes después de pagar una fianza, pero está imputada por “homicidio culposo”.

Quién era Oscar Olivera, el hombre que murió tras ser chocado por una mujer alcoholizada

Ramón Oscar Olivera tenía 49 años y el domingo se dirigía a trabajar como mantenimiento en un barrio privado de Nordelta. “Mi tío se tomaba tres colectivos para llegar a su trabajo y tenía que ir caminando. Los domingos, lamentablemente, los colectivos no pasaban horario, entonces tenían que ir caminando sí o sí por ese lugar”, comenzó el relato la sobrina de Oscar en diálogo con La Mañana por C5N.

“Iba tranquilo caminando, como siempre. Llegó a cruzar la calle, miró, no venía ningún auto, llegó a cruzar la calle, subió al pasto y la mujer alcoholizada se desvió de la ruta de la carretera y lo embistió a una brutal velocidad”, agregó.

Según trascendió, Oscar salía muy temprano desde la casa de su pareja en Grand Bourg y debía tomarse el transporte público y luego caminaba hasta donde lo esperaba un compañero, para llegar al country donde trabajaba realizando tareas de mantenimiento.

Por su parte, Marta, la hermana del hombre aseguró: “Nosotros obviamente no queríamos que quede en libertad. Pedimos justicia porque no es justo que una persona salga alcoholizada y se lleve a cualquiera por el camino, porque si no podría ser nuestro familiar, podría ser cualquiera y le arrebatan la vida, los sueños de conocer a su hijo con casi 50 años y va a ser su primer hijo y no es justo para él ni para nadie”.

Olivera iba a cumplir el próximo 7 de enero 50 años y estaba planeando un gran festejo. Pero también iba a ser padre por primera vez: su novia está embarazada de tres meses.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Cascada Grande, en el Valle de Calamuchita.

Se metió a nadar en una cascada en La Cumbrecita y murió ahogado

Detrás del médico respetable se encontraba uno de los asesinos más perturbadores del último siglo.

Aterrorizó a Gran Bretaña con su fachada de doctor familiar: la increíble historia del asesino Harold Shipman

La joven desaparecida se llama Romina Duré.

Recoleta: desesperada búsqueda de una joven desaparecida desde el miércoles

play

Violento asalto de motochorros coordinado en la autopista Riccheri: "Esto podría haber sido un desastre"

Manuel Alberto Norry, tenía un vínculo con Janet Palomino

Detuvieron a un sospechoso por el femicidio de Lomas del Mirador: quién es el agresor

Conocé más sobre el “asesino de las colegialas”

Entre sus víctimas estaban sus familiares y terminó siendo una pieza fundamental para el FBI: quién es Ed Kemper

Rating Cero

La noticia de la muerte de Isiah Whitlock Jr. la dio su representante en redes

Reconocido actor de series de televisión murió a los 71 años en Nueva York

Ahora, llegó a la gran N roja, una serie que sorprendió a todos los televidentes, se trata de The Red Road, un estreno estadounidense que es ideal para disfrutar el último día.
play

De qué se trata The Red Road, la serie con Jason Momoa que llegó a Netflix y es de lo más visto

Cashman (Kaesyeoro) es una serie surcoreana que llegó a Netflix el 26 de diciembre de 2025. La ficción propone una vuelta de tuerca al género de superhéroes con una idea tan sencilla como incómoda: el poder del protagonista depende del dinero en efectivo que lleva encima y se consume cada vez que lo utiliza. 
play

Cuál es la trama de Cashman, la serie coreana sobre un superpoder engañoso que sorprende en Netflix

El Hospital Alemán aseguró que Christian Petersen permanece clínicamente estable

Qué dice el último parte médico de Christian Petersen, a casi tres semanas de su internación

El tráiler anticipa una historia cargada de acción, mundos virtuales, desafíos épicos y un despliegue visual que confirma el sello Spielberg en cada escena.
play

Lo nuevo en Netflix: es una de las últimas películas de Steven Spielberg, tiene onda retro y es para todas las edades

Las Películas que llegaron a Netflix para los fanáticos de Pókemon
play

Es una de las últimas películas de un clásico de dibujitos y ahora está en Netflix: cuál es

últimas noticias

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, jueves 1 de enero de 2026

Hace 7 minutos
Los productores ganaderos argentinos deberán repensar la estrategia de exportaciones a China para el 2026.

China aplicará un fuerte arancel a la carne argentina en plena tensión con Estados Unidos

Hace 25 minutos
Error técnico: clientes del Banco Nación recibieron dinero extra en sus cuentas

"Error técnico": clientes del Banco Nación recibieron dinero extra en sus cuentas

Hace 54 minutos
Burruchaga, uno de los tenistas argentinos más destacados del 2025.

El gran año de Román Burruchaga: "Me tenía mucha confianza a mí mismo"

Hace 1 hora
Edesur y Edenor implementan un nuevo aumento en sus tarifas.

En medio de los cortes de luz, Edenor y Edesur aumentan sus tarifas desde enero

Hace 1 hora