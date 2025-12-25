Flores: una Amarok perdió el control, chocó y se subió a la vereda La camioneta no tuvo un impacto previo con otro vehículo, sino que se despistó y terminó chocando con un árbol que estaba en la puerta de un edificio. Por + Seguir en







La camioneta se subió a la vereda. Redes sociales

Una camioneta Amarok perdió el control mientras circulaba por la avenida Directorio al 3400 e impactó contra un árbol que está ubicado en la puerta de un edificio. El conductor tuvo que ser trasladado al SAME.

El hecho ocurrió durante la madrugada del miércoles en el inicio de Navidad en Directorio 3400 y, según la primera información, el conductor de la camioneta estaba alcoholizado.

El conductor intentaba estacionar la camioneta sobre la avenida, pero no pudo maniobrar bien, ya que perdió el control y terminó incrustado el vehículo sobre la vereda y contra un árbol.

Hasta el momento, se realizaron 5.394 controles de alcoholemia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , con un saldo de 30 resultados positivos, lo que representa una tasa del 0,47%, inferior al 0,8% registrado el año pasado.