La historia pone en primer plano la importancia de prestar atención a los cambios en la piel y de no subestimar controles médicos que pueden salvar vidas.

El uso frecuente de camas solares ha sido objeto de debate entre expertos en salud por sus posibles consecuencias a largo plazo . Esta vez, lo que comenzó como una rutina de belleza se transformó en una experiencia que jamás imaginó atravesar. Durante un control personal, notó que un lunar en su piel había cambiado, lo que la llevó a consultar a un especialista. Esa decisión marcaría un antes y un después en su vida.

Aunque muchas personas ven al uso de las camillas solares artificiales como un método rápido para lograr un bronceado ideal, los dermatólogos advierten sobre ciertos riesgos asociados a la exposición prolongada a rayos UV artificiales. En este caso, un detalle aparentemente menor se convirtió en una señal clave para detectar algo mucho más serio.

A los 21 años, Jak Howell enfrentó uno de los momentos más duros de su vida: el diagnóstico de melanoma avanzado , una forma agresiva de cáncer de piel .

Su historia comienza en Swansea, Gales, y tiene un detonante claro: el uso frecuente de camas solares desde los 16 años, un hábito que mantenía hasta cinco veces por semana. Lo que empezó como una práctica estética terminó convirtiéndose en una amenaza real para su salud.

En apenas dos meses, el cáncer se propagó desde una pequeña mancha en su espalda hasta su ingle y pecho, obligándolo a someterse a cirugías y tratamientos intensivos. Aunque los médicos no podían atribuir el origen exclusivamente al bronceado artificial, estimaron que había un 99,999% de probabilidad de que su gravedad estuviera directamente relacionada con esa exposición prolongada a rayos UV.

Jak atravesó un año de inmunoterapia y, en diciembre de 2022, recibió el alta médica, pero no sin cicatrices emocionales. Lejos de guardar silencio, Howell decidió transformar su experiencia en una campaña de concientización.

Hoy advierte sobre los riesgos del bronceado artificial y habla abiertamente de los efectos psicológicos posteriores al cáncer, un tema que (según él) muchos hombres evitan abordar. Con un mensaje claro y directo, busca que otros comprendan que el cáncer de piel no es un problema menor y que hablar puede ser un primer paso para salvar vidas.