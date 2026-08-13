El invierno no da tregua: alerta por frío extremo en ocho provincias del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este jueves 13 de agosto una serie de alertas amarillas que afectan a ocho provincias argentinas, debido a un combo meteorológico que incluye nevadas persistentes, ráfagas de viento intenso y un marcado descenso de las temperaturas.
En lo que refiere al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se anticipa una jornada de jueves con cielo nublado a mayormente nublado, ambiente de frío a fresco y condiciones ventosas.
La lluvia sigue amagando, ya que no se descarta la presencia de precipitaciones aisladas, mientras que la temperatura registrará poca amplitud térmica, con una mínima de 7 °C y una máxima de 10 °C.
Alertas meteorológicas en varias parte del país.
Télam
Alerta amarilla por nevadas y frío extremo en varias provincias del país
El organismo emitió una serie de avisos para el oeste de Salta, Catamarca y La Rioja, el noroeste de San Juan, el sudoeste de Mendoza y el oeste de Neuquén. En estas regiones cordilleranas se esperan valores de nieve acumulada de entre 30 y 60 centímetros, los cuales podrían ser superados de forma puntual hasta el metro.
De acuerdo con lo que se informó de manera oficial, el fenómeno estará acompañado por vientos intensos, visibilidad reducida y la probabilidad de viento blanco.
En paralelo, rige una alerta amarilla por vientos para las zonas cordilleranas de Catamarca y Salta, donde se prevén vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 80 km/h y ráfagas que podrían superar los 100 km/h.
A su vez, el SMN mantiene una alerta amarilla por temperaturas extremas para la provincia de Tucumán, sectores de Catamarca y el este de Jujuy. Estas condiciones térmicas pueden ser peligrosas para la salud, con un impacto leve a moderado que afecta principalmente a los grupos de riesgo, como adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.