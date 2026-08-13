El invierno no da tregua: alerta por frío extremo en ocho provincias del país Se espera una jornada con cielo nublado en la zona del AMBA, mientras que no se descarta la presencia de lluvias aisladas durante la tarde. ¿Mejora el fin de semana y vuelve el calorcito? Por Agregar C5N en









El frío se extenderá al menos hasta este viernes. Télam

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este jueves 13 de agosto una serie de alertas amarillas que afectan a ocho provincias argentinas, debido a un combo meteorológico que incluye nevadas persistentes, ráfagas de viento intenso y un marcado descenso de las temperaturas.

En lo que refiere al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se anticipa una jornada de jueves con cielo nublado a mayormente nublado, ambiente de frío a fresco y condiciones ventosas.

La lluvia sigue amagando, ya que no se descarta la presencia de precipitaciones aisladas, mientras que la temperatura registrará poca amplitud térmica, con una mínima de 7 °C y una máxima de 10 °C.

Alertas meteorológicas en varias parte del país. Télam Alerta amarilla por nevadas y frío extremo en varias provincias del país El organismo emitió una serie de avisos para el oeste de Salta, Catamarca y La Rioja, el noroeste de San Juan, el sudoeste de Mendoza y el oeste de Neuquén. En estas regiones cordilleranas se esperan valores de nieve acumulada de entre 30 y 60 centímetros, los cuales podrían ser superados de forma puntual hasta el metro.

De acuerdo con lo que se informó de manera oficial, el fenómeno estará acompañado por vientos intensos, visibilidad reducida y la probabilidad de viento blanco.

En paralelo, rige una alerta amarilla por vientos para las zonas cordilleranas de Catamarca y Salta, donde se prevén vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 80 km/h y ráfagas que podrían superar los 100 km/h. A su vez, el SMN mantiene una alerta amarilla por temperaturas extremas para la provincia de Tucumán, sectores de Catamarca y el este de Jujuy. Estas condiciones térmicas pueden ser peligrosas para la salud, con un impacto leve a moderado que afecta principalmente a los grupos de riesgo, como adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.