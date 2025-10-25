25 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

No había novedades desde 1967 y unos pescadores encontraron algo clave: cuál es el crimen sin resolver

Dos amigos salieron a pescar durante el fin de semana, pero en lugar de llevarse pescados encontraron pruebas para resolver un caso policial de hace 50 años.

Por
El vehículo hallado

El vehículo hallado, sumergido en el Misisipi durante casi 58 años, representa una cápsula del tiempo. Aunque estaba deteriorado por la corrosión y sedimentos acumulados, los investigadores destacaron que el auto permanecía lo bastante intacto como para permitir cotejos forenses que podrían cerrar este capítulo de la historia.

  • Inesperadamente, dos amigos que fueron a pescar, se encontraron con algo inimaginable, una prueba de un caso policial sin resolver.
  • Este caso sucedido hace más de 50 años atrás, en el 1967, aún sin concluirse podría llegar a darse un cierre por fin.
  • Este hallazgo, en el Río Misisipi, fue un vehículo clásico: un Buick Electrea azul metálico del año 1963, que se encontraba bastante deteriorado.
  • Aunque estaba deteriorado por la corrosión y sedimentos acumulados, los investigadores destacaron que el auto permanecía lo bastante intacto como para permitir cotejos forenses que podrían cerrar este capítulo de la historia.
Te puede interesar:

Ensenada: encontraron un feto frente al Hospital Cestino tras el temporal

Una tarde de pesca de dos amigos tomó un curso inesperado cuando, en lugar de peces, los protagonistas de la historia encontraron una prueba que podría ayudar a resolver un caso policial de hace más de 50 años atrás. En el río Misisipi, cerca de Sartell (Minnesota), dos pescadores detectaron una anomalía con su equipo de sonar: una forma alargada, cubierta por sedimentos, que no encajaba con la topografía habitual del fondo del cauce.

El hallazgo se produjo el 9 de agosto de 2025 y, días después, un equipo de buzos del condado de Stearns-Benton sacó del agua un vehículo clásico: un Buick Electra azul metálico año 1963. Sin embargo, no era cualquier auto: dentro del mismo se encontraron restos humanos de un hombre que desapareció sin dejar rastro en 1967.

Dentro del auto, los investigadores encontraron restos humanos junto a objetos personales, lo que permitió relacionar el vehículo con el expediente de Benn. Según informaron las autoridades, la coincidencia del número de identificación del vehículo (VIN) con los archivos del condado refuerza la hipótesis de que aquel caso de 1967 podría estar cerca de resolverse.

roy benn

Qué pasó con Roy Benn y por qué se puede resolver más de 50 años después

Roy Benn fue visto por última vez el 25 de septiembre de 1967 en Sauk Rapids, Minnesota. Tenía 59 años, conducía ese Buick Electra y según los registros llevaba una suma importante de dinero consigo. Las autoridades lo declararon legalmente muerto en 1975, tras años de búsqueda que no arrojaron pistas concretas.

El vehículo hallado, sumergido en el Misisipi durante casi 58 años, representa una cápsula del tiempo. Aunque estaba deteriorado por la corrosión y sedimentos acumulados, los investigadores destacaron que el auto permanecía lo bastante intacto como para permitir cotejos forenses que podrían cerrar este capítulo de la historia. Sin embargo, aún no hay precisiones sobre la reapertura del caso, del que muchos especulan podría tratarse de un crimen.

roy

Noticias relacionadas

Estos son los lugares recomendados por guías de Turismo

Si pensás en recorrer Buenos Aires con destinos rurales, en estos lugares encontrarás mucha tranquilidad

La Policía porteña custodió el traslado de las urnas hacia los lugares de votación.

Elecciones 2025: ya entregaron más de 7.000 urnas que se usarán en la Ciudad de Buenos Aires

El caso de Lourdes Fernández conmocionó a la Argentina en los últimos días.
play

El calvario de Lourdes Fernández: los datos desconocidos del caso que conmociona al país

A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población

Qué requisito debe cumplir el interior del auto para pasar la VTV en noviembre 2025

La expareja de la cantante fue denunciado por violencia de género.

Una amiga de Lourdes calificó a García Gómez de "narcisista, maltratador y que quiere apagar su luz"

play

Se realizó la campaña contra el cáncer de mama en C5N

Rating Cero

El hijo mayor de la conductora y el exfutbolista debutó en una campaña de ropa urbana.

El debut de Valentino López junto a su novia: el hijo de Wanda Nara y Maxi López se lanzó como modelo

La serie con la que se enganchó el delantero argentino.
play

Esta es la serie que le encanta a Julián Álvarez: está en Netflix

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich ahora tienen nuevos vínculos

Fueron una de las parejas de famosos más queridas pero tras su ruptura ya tendrían nuevos romances: quiéne son

La producción de Netflix se consagró como la mejor de la plataforma según el prestigioso ranking de Entertainment Weekly.
play

Está en Netflix, tiene 10 capítulos recargados de terror y es una de las mejores series de la plataforma

Ariana Grande eligió Flowerbomb de Viktor & Rolf como su aroma predilecto por su combinación floral y potente.

Este es el perfume favorito de Ariana Grande: cuánto sale en Argentina

Se suman nuevas producciones a Netflix que combinan terror con comedia
play

Era la solución a las enfermedades pero terminó en una pandemia zombie: esta película es cada vez más vista en Netflix

últimas noticias

El hijo mayor de la conductora y el exfutbolista debutó en una campaña de ropa urbana.

El debut de Valentino López junto a su novia: el hijo de Wanda Nara y Maxi López se lanzó como modelo

Hace 9 minutos
En el último mes, Estados Unidos atacó diez lanchas cerca de las costas de Venezuela y Colombia.

Nicolás Maduro pidió retirarle la nacionalidad al opositor Leopoldo López por "llamar a la intervención" de EEUU

Hace 30 minutos
play
Antonio Conte y Lautaro Martínez, a las puteadas en pleno partido.

"Cagón": el picante cruce entre Lautaro Martínez y Antonio Conte, su exentrenador

Hace 43 minutos

Ensenada: encontraron un feto frente al Hospital Cestino tras el temporal

Hace 1 hora
Estos son los lugares recomendados por guías de Turismo

Si pensás en recorrer Buenos Aires con destinos rurales, en estos lugares encontrarás mucha tranquilidad

Hace 1 hora