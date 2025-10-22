El influencer Marito Laurens se volvió viral al revelar el error más común que cometemos al realizar la compra para la parrilla.

Truco de carnicero: desde su carnicería y con un estilo bien argentino, Marito Laurens , comerciante e influencer, se volvió viral al revelar el error más común que cometemos al pedir carne para el asado, ¿qué debes evitar decir si vas a comprarla?

El truco de Marito no solo busca ahorrar dinero, sino también garantizar que la parrillada salga perfecta . Con su estilo directo y bien argentino, enseña cómo optimizar la compra y elegir los cortes más sabrosos y jugosos. También subraya la importancia de escuchar al vendedor y aprovechar su experiencia.

Siguiendo estos consejos, ir a la tienda de carne deja de ser un riesgo y se convierte en un proceso eficiente y satisfactorio. Con precaución y detalle, tu asado no solo será delicioso, sino también económico y sin sorpresas desagradables.

Esto es lo que no debés decir en una carnicería si vas a hacer un asado

Su video ya superó 1,6 millones de reproducciones y generó todo tipo de comentarios en redes. El consejo central de Laurens es claro: no digas “asado para cuatro personas”. Según él, esta frase permite que el carnicero “acomode” los cortes a su gusto y, muchas veces, el cliente termina pagando de más sin necesidad.

Marito recomienda, en cambio, ser específico al pedir los cortes. Por ejemplo: “Pedí una tirita de asado del medio de un kilo y una puntita de vacío”. Explica que la puntita de vacío es la parte con más carne y alcanza perfectamente para dos personas.

El influencer mostró los cortes frente a cámara, indicando cómo reconocer la tirita del medio, que tiene carne pareja de ambos lados. Así, el cliente se asegura de llevar exactamente lo que pidió, evitando sorpresas al momento de pagar. Además, Laurens da un consejo extra para mejorar la experiencia del asado: sumar chorizos bombón para picar mientras se cocina. Según él, son ideales para ir disfrutando mientras la carne principal se prepara en la parrilla.