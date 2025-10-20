20 de octubre de 2025 Inicio
Por qué frotar ajo a la parrilla antes de hacer el asado es un truco que todos deben conocer

Frotarlo antes de cocinar la carne realza aromas, evita que se pegue y deja un toque irresistible que todos notarán.

Muchos parrilleros coinciden: frotar ajo en las parrillas calientes antes de colocar la carne cambia por completo la experiencia del braseado.

Muchos parrilleros coinciden: frotar ajo en las parrillas calientes antes de colocar la carne cambia por completo la experiencia del braseado.

  • Frotar ajo sobre la parrilla, realza el aroma y sabor de la carne o vegetales.
  • La fricción del ajo ayuda a que la carne no se pegue durante la cocción.
  • Es un truco rápido y práctico que no requiere marinadas previas.
  • Funciona para todo tipo de carnes y verduras, potenciando su sabor natural.
Este pasaje de Buenos Aires tiene una conexión única con el subte que pocos conocen: dónde está

¿Por qué frotar ajo a la parrilla antes del asado es el truco que todos los amantes de la carne deberían conocer? Descubrí cómo un simple gesto puede transformar el sabor de tu asado.

Muchos parrilleros coinciden: frotar ajo en las parrillas calientes antes de colocar la carne cambia por completo la experiencia del braseado. Este secreto, simple, pero efectivo, aporta un aroma ahumado y un sabor sutil que se impregna en cada corte.

Los tips parrilleros son cada vez más buscados porque la gente quiere llevar la parrillada al siguiente nivel sin complicarse. Incorporar métodos sencillos como frotar ajo, usar sal gruesa, controlar el fuego o marinar la carne hace que el sabor sea mucho más profesional y delicioso.

Algunos de los trucos más buscados actualmente incluyen:

  • Frotar ajo o hierbas en la parrilla antes de colocar la carne para realzar aroma y sabor.
  • Controlar las brasas y la temperatura para que la carne quede jugosa y no se queme.
  • Usar sal gruesa estratégicamente y no desde el inicio, para evitar que la carne se seque.
  • Marinadas rápidas o aceites aromatizados para potenciar sabores sin largas preparaciones.
cebolla limpia parrilla

Cómo es el truco de frotar ajo antes de hacer un asado para potenciar a la parrilla

  • Cortá un diente de ajo por la mitad.
  • Una vez que la parrilla esté caliente, frotá el ajo sobre la superficie donde se cocinará la carne.
  • La grasa natural del ajo crea una ligera capa que ayuda a que la carne no se pegue y añade sabor sin necesidad de marinadas complejas.

Beneficios de este truco

  • Sabor y aroma: el ajo libera compuestos aromáticos que se adhieren a la carne, potenciando su sabor.
  • Previene que se pegue: la fricción y los aceites naturales del ajo crean una barrera antiadherente.
  • Rápido y práctico: no requiere preparación previa ni ingredientes adicionales.
  • ‍Para todo tipo de carnes: funciona con vacuno, cerdo, pollo e incluso vegetales a la parrilla.

Tip adicional

Si querés un sabor más intenso, podés mezclar el ajo con un poco de aceite de oliva antes de frotarlo sobre la parrilla. Esto amplifica el aroma y ayuda a que los sabores se impregnen mejor.

