Cambio físico a sus 57 años: así fue la impresionante transformación de Josh Brolin El actor volvió a modificar su apariencia para darle vida a un personaje muy distinto a los que interpretó anteriormente. Agregar C5N en









Josh Brolin y una nueva transformación física. Hollywood Reporter

Josh Brolin volvió a transformar su cuerpo para uno de sus próximos trabajos en el cine.

El actor contó con una exigente preparación para ponerse en la piel de su nuevo personaje.

La transformación incluyó varios cambios en su apariencia que sorprendieron durante el rodaje.

El nuevo papel de Brolin llegará a la pantalla grande con el estreno de su próxima película. Josh Brolin tiene una extensa trayectoria en Hollywood y a lo largo de los años pasó por personajes muy diferentes. El actor formó parte de películas como Los Goonies, No es país para viejos y Dune, además de interpretar a Thanos en The Avengers y a Cable en Deadpool 2. Para muchos de estos papeles tuvo que adaptar su cuerpo y, a sus 57 años, volvió a sorprender con un nuevo cambio físico. Esta vez, la transformación estuvo relacionada con uno de sus próximos trabajos.

Para llegar en buenas condiciones, Brolin mantiene desde hace tiempo una rutina enfocada en el entrenamiento y la alimentación. Su preparador físico, Justin Lovato, fue una de las personas detrás de este proceso y trabajó junto al actor para desarrollar un plan acorde al personaje. La preparación incluyó varias horas de gimnasio y una combinación de ejercicios que buscaban trabajar diferentes aspectos físicos. El actor, además, mantuvo una frecuencia de entrenamiento alta durante la semana.

El actor llevó a cabo una impactante transformación para Whalefall, su nueva película. IMDb El cambio no estuvo solamente relacionado con su musculatura. Durante el rodaje de su nueva película, Whalefall, Brolin también apareció con una imagen completamente diferente a la habitual. El actor lució el pelo largo y gris, una barba muy canosa y varios tatuajes falsos que cubrían distintas partes de su cuerpo. El conjunto fue pensado para darle una apariencia acorde al personaje que interpreta en la historia.

Cómo fue la sorprendente transformación de Josh Brolin Uno de los aspectos más llamativos de la preparación fue la intensidad de los entrenamientos. Según explicó Lovato, Brolin llegó a ejercitarse entre cinco y seis días por semana, con sesiones que podían extenderse durante varias horas. El trabajo no se limitaba al levantamiento de pesas, sino que también incluía carreras y ejercicios de movilidad. La rutina iba cambiando para evitar que el cuerpo se acostumbrara siempre a los mismos estímulos.

Para completar la transformación, el actor sumó una caracterización que terminó de cambiar por completo su apariencia. Los tatuajes temporales incluían motivos relacionados con el mar, como un barco, una brújula, un faro y un tiburón. Estos detalles ayudaron a construir la imagen de su personaje, vinculado con el mundo de la pesca. El vestuario, la barba y el pelo largo terminaron de completar un look muy diferente al que Brolin suele mostrar públicamente.