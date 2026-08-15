Marta Fort reveló que está en pareja y contó cómo lo ocultó durante el Mundial 2026 La influencer habló de su presente sentimental, contó cómo mantuvo el romance en secreto durante varios meses y reveló algunos detalles de su relación con un joven uruguayo. Agregar C5N en









Marta Fort habló sobre su presente sentimental y reveló detalles de su romance con un joven uruguayo.

Marta Fort confirmó que está en pareja.

Contó que mantuvo su romance oculto durante el Mundial 2026.

Reveló que viajó con su novio a Universal y Las Vegas.

Explicó la particular estrategia que utilizó para mantener la relación en privado.

La influencer contó detalles de su vínculo con el joven uruguayo. Marta Fort reveló que está en pareja y contó cómo ocultó su romance durante el Mundial 2026: la it girl sorprendió al revelar que está enamorada y contó detalles de cómo logró mantener su relación en secreto durante varios meses, incluso mientras viajaba con su novio durante el Mundial 2026.

Durante su participación en Otro día perdido, el programa conducido por Mario Pergolini, Fort habló sobre su presente sentimental y confirmó que finalmente encontró a su dupla romántica, después del concurso que había organizado para conocer a alguien.

Entre risas, la hija de Ricardo Fort resumió su estrategia con una contundente frase: “Marqué el territorio”. Además, no dudó en elogiar a su novio y destacó la buena relación que mantienen. “Es un tipazo. Es un pendejo para mí, tiene 28 años”, aseguró sobre el joven uruguayo.

Marta Fort dejó varios títulos en el programa de Mario Pergolini. Qué dijo Marta Fort sobre su nueva pareja La influencer contó que la relación avanzó rápidamente y que decidió mantenerla alejada de las redes sociales durante un tiempo. “Encontré, encontré. Hoy lo voy a buscar al aeropuerto. Yo estuve noviando todo el Mundial a escondidas, me fui a Universal y a Las Vegas con él”, relató entre risas.

Marta explicó que, durante esos meses, compartía en su cuenta imágenes de sus viajes y distintos momentos de su vida, pero evitaba revelar quién la acompañaba. De esa manera, consiguió preservar el romance y mantener en secreto la identidad de su pareja. “Yo de repente subía cosas muy sexy, pero no con quién, y cuando volví conté con quién estaba”, recordó durante la entrevista.