Piezas históricas y mucho lujo: así es la casa de George Clooney en Francia Una propiedad que combina historia, naturaleza y sofisticación en uno de los rincones más tranquilos del país europeo. Agregar C5N en









Conocé como es la espectacular casa de George Clooney en Francia. InStyle

El actor eligió una histórica finca vinícola en el sur de Francia.

La propiedad se destaca por su historia, dimensiones y entorno natural.

La casa combina decoración tradicional con detalles de lujo.

Sus exteriores y arquitectura conservan el estilo típico de la región. Después de varios años repartiendo su vida entre distintas ciudades, George Clooney y su esposa, Amal Clooney, encontraron en el sur de Francia un lugar para bajar el ritmo y disfrutar de una vida más tranquila. La pareja eligió la Provenza como refugio familiar, una región conocida por sus paisajes, viñedos y pueblos históricos. Allí viven junto a sus mellizos, Alexander y Ella, rodeados de naturaleza y lejos del movimiento constante de Hollywood.

La propiedad se encuentra en Brignoles, un pequeño municipio ubicado entre Marsella y Niza, y se destaca tanto por sus dimensiones como por su historia. Los Clooney adquirieron la finca Canadel en 2021 por cerca de ocho millones de euros y desde entonces trabajaron para conservar su esencia. Se trata de una antigua finca vinícola que cuenta con una masía del siglo XVIII de unos 900 metros cuadrados, ubicada dentro de un terreno de más de 170 hectáreas.

Así es la propiedad en la que vive George Clooney en Francia. ElMueble El entorno es uno de los grandes atractivos de esta casa de George Clooney en Francia. Bosques, viñedos, olivares, un lago privado y extensiones de lavanda rodean la vivienda principal y forman un paisaje típicamente provenzal. Además, la propiedad se encuentra cerca del castillo Miraval, conocido por haber pertenecido a Brad Pitt y Angelina Jolie. En este escenario, la privacidad y el contacto con la naturaleza tienen un papel central.

Así es la casa de George Clooney en Francia La decoración de la casa mantiene una fuerte conexión con el estilo tradicional de la Provenza y se aleja de los ambientes modernos y excesivamente minimalistas. Los materiales naturales son protagonistas, con pisos de piedra, puertas de madera, fibras vegetales y detalles de mimbre que aportan calidez. El resultado es una estética elegante, pero sin excesos, en la que el lujo aparece principalmente en la calidad de los materiales y en las piezas con historia.

El comedor, con un estilo tradicional y sofisticado. ElMueble El comedor es uno de los espacios que mejor refleja esta combinación entre tradición y sofisticación. Allí se destacan las grandes mesas de madera acompañadas por sillas de inspiración francesa, mientras que las paredes en tonos rojizos le dan personalidad al ambiente. La elección de los muebles y los materiales mantiene el carácter de una antigua masía y, al mismo tiempo, crea espacios cómodos para la vida cotidiana de la familia.

Los exteriores también tienen un papel importante dentro de la propiedad. La finca cuenta con amplios patios de grava, terrazas cubiertas por vegetación y diferentes sectores preparados para disfrutar del aire libre. La pileta se encuentra integrada al paisaje y rodeada por árboles, mientras que las mesas, sillas y pérgolas refuerzan el estilo relajado de la región. Todo está pensado para aprovechar el entorno y disfrutar de largas jornadas en familia. La pileta, totalmente integrada a la naturaleza. ElMueble Otro aspecto que distingue a la propiedad es la conservación de su arquitectura original. Antes de que llegara a manos de los Clooney, la finca había sido rehabilitada por Bruno Lafourcade, especialista en restaurar construcciones históricas francesas. Esa intervención permitió preservar buena parte de sus elementos originales y mantener el carácter de la antigua masía. Así, la casa combina historia, naturaleza y lujo sin perder la identidad de una tradicional vivienda de la Provenza.