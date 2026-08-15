Se extiende el fin de semana largo: será feriado el martes 18 de agosto Un grupo de trabajadores bonaerenses tendrá un día de descanso adicional durante el mes de agosto. Por Agregar C5N en









Feriado el martes 18 de agosto ¿En dónde?

El calendario de agosto tendrá un descanso extendido para un grupo específico de trabajadores.

Una localidad bonaerense celebrará un nuevo aniversario con distintas actividades durante el fin de semana.

Quienes estén alcanzados por los días de descanso podrán disfrutar de cuatro jornadas consecutivas.

El calendario 2026 también contempla los feriados inamovibles, trasladables y turísticos previstos para el resto del año. El lunes 17 de agosto será feriado nacional en Argentina por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, por lo que habrá un fin de semana largo. A este descanso se le sumará el martes 18 de agosto, que será día no laborable únicamente para un grupo específico de trabajadores de la provincia de Buenos Aires.

El martes 18 de agosto será una fecha especial para los habitantes de la localidad bonaerense de Tres Algarrobos, partido de Carlos Tejedor. La comunidad celebrará ese día el 125° aniversario de su fundación.

Vista aérea de Tres Algarrobos, partido de Carlos Tejedor. Fundación COLSECOR Por qué será feriado el martes 18 de agosto en 2026 y quiénes lo disfrutarán La historia de Tres Algarrobos estuvo marcada por distintos factores que acompañaron su crecimiento. Entre ellos se encuentra un decreto provincial que impulsó la planificación del pueblo y definió su particular trazado de calles diagonales. Con los años, la actividad agropecuaria, la llegada de inmigrantes y la expansión del ferrocarril fueron claves en el desarrollo de la localidad.

Los festejos por el aniversario de Tres Algarrobos incluirán una agenda especial organizada por las autoridades de Carlos Tejedor. Las propuestas se desarrollarán durante el fin de semana y combinarán gastronomía, espectáculos y presentaciones de artistas invitados.

El asueto regirá para los trabajadores públicos de Tres Algarrobos y los empleados del Banco Provincia, mientras que en el sector privado dependerá de la decisión de cada empleador. Quienes puedan acceder a ambos días de descanso tendrán la posibilidad de disfrutar de cuatro jornadas consecutivas, desde el sábado 15 hasta el martes 18 de agosto.

Conocé el calendario completo de feriados nacionales en 2026. Freepik Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril: Viernes Santo.

1° de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre). Feriados con fines turísticos 2 de enero.

27 de febrero.

15 de agosto.

7 de diciembre.