Rama City, el influencer que desafía los prejuicios: "Me gusta el fútbol desde antes de saber que era gay"

El creador de contenido habló con C5N sobre su recorrido en redes, los ataques que recibe por su sexualidad y el desafío de representar a quienes sienten que no encajan en los moldes tradicionales del mundo futbolero.

Ramiro Hermo tenía apenas 12 años cuando empezó a administrar una página de Facebook dedicada al Manchester City. En ese momento no existían las etiquetas de influencer ni la idea de vivir de las redes: era solamente un chico fanático del fútbol que compartía noticias, resultados y todo lo relacionado al equipo inglés.

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Con el paso del tiempo, aquella cuenta se transformó en una comunidad, Twitter le abrió una nueva etapa y la pandemia terminó de impulsar su crecimiento. Hoy, bajo el nombre de Rama City, acumula casi 100 mil seguidores y construyó un espacio donde conviven dos mundos que durante mucho tiempo parecieron incompatibles: el fútbol y la identidad LGBTIQ+.

Durante el Mundial 2026 publicó un video en el que mostró algunos de los mensajes de odio que recibe por hablar de fútbol y ser abiertamente gay. La situación reactivó el debate sobre la discriminación en un ámbito donde todavía persisten prejuicios y sobre el rol que pueden tener los creadores para modificar esas lógicas.

Ramiro Hermo empezó su recorrido en internet cuando todavía no existía la figura del creador de contenido como una profesión. Tenía apenas 12 años cuando creó y comenzó a administrar una página de Facebook llamada Manchester City Argentina, impulsado por su fanatismo por el club inglés y por una figura que marcó a toda una generación de hinchas: Sergio Agüero.

Rama City en el Treble Trophy Tour en Buenos Aires, con los trofeos conquistados por el equipo del cual es seguidor.

Ramiro explicó, en diálogo con C5N, que sus comienzos "están ligados 100% al fútbol y a otras redes". En esa primera etapa, compartía noticias, resultados y todo lo relacionado con el equipo, por entonces integrado por figuras como el Kun. Sin intención de construir una carrera digital, lo hacía como un hobby y una forma de compartir una pasión que lo acompañaba desde chico.

Con el paso de los años, ese proyecto inicial dio lugar a una nueva etapa en X (ex Twitter), plataforma a la que llegó alrededor de 2014 y donde empezó a construir una comunidad propia. Sin embargo, su crecimiento más fuerte llegó durante la pandemia de 2020, cuando sus publicaciones comenzaron a tener mayor alcance y su nombre empezó a instalarse entre los usuarios futboleros.

En 2023 decidió dar otro paso y comenzó a hacer streams, una etapa en la que dejó de estar solamente detrás de una cuenta para mostrar también su personalidad frente a cámara. Desde entonces, Rama City transformó aquella primera experiencia como administrador de una página deportiva en un espacio donde combina fútbol, entretenimiento y una mirada personal sobre distintos temas.

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"El fútbol une al mundo", pero no siempre a todos: la reflexión de Rama City sobre la discriminación

Durante el Mundial 2026, Ramiro decidió poner en palabras una situación que atravesaba desde hacía tiempo en redes sociales. Publicó un video en el que recopiló algunos mensajes de odio que recibía cada vez que opinaba sobre fútbol y vinculó esa experiencia con un debate más amplio sobre la inclusión dentro del deporte.

El disparador fue una publicidad de la FIFA durante el torneo que planteaba al fútbol como una herramienta capaz de unir culturas y personas de todo el mundo. Sin embargo, para él, ese mensaje no siempre se reflejaba en la realidad de quienes forman parte de la comunidad LGBTIQ+.

"Sentí que nadie me estaba invitando a unirme a esa fiesta perteneciendo a la comunidad LGBTIQ+", explicó Ramiro al recordar ese momento. Además, mencionó que durante la competencia hubo iniciativas relacionadas con la diversidad que finalmente no se llevaron adelante por las posturas de algunos países participantes.

Para el creador de contenido, el fútbol todavía tiene una deuda pendiente en materia de diversidad y considera que quienes tienen una plataforma pueden aportar desde su lugar para modificar algunas situaciones que siguen naturalizadas.

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Los ataques detrás de una opinión futbolera: "Me gusta el fútbol desde mucho antes de saber que era gay"

Aunque actualmente una parte importante de su comunidad está vinculada con la diversidad, Ramiro asegura que los ataques que recibe no aparecen cuando habla de su sexualidad, sino cuando expresa opiniones relacionadas con el fútbol que generan polémica.

Según contó, muchas discusiones deportivas terminan desviándose hacia comentarios sobre su orientación sexual, incluso cuando el intercambio original estaba relacionado con una jugada, un árbitro o el rendimiento de un jugador. "Yo siempre digo que a mí me gusta el fútbol desde mucho antes de saber que era gay", remarcó. Para él, una discusión deportiva o el análisis de un partido no debería convertirse en motivo de un ataque homo-odiante.

El creador también recordó que durante mucho tiempo utilizó sus redes sin hablar públicamente sobre su sexualidad y que esos ataques comenzaron después de compartir esa parte de su vida. Aun así, asegura que intenta no quedarse atrapado en las agresiones y continúa con la generación de contenido desde su lugar.

Romper los estereotipos: la representación de un gay que no responde a los moldes tradicionales

La exposición pública también le trajo críticas desde otros sectores. Ramiro contó que algunas personas dentro de la propia comunidad LGBTIQ+ cuestionan su forma de mostrarse y lo acusan de construir una imagen pensada para agradarle a sectores heterosexuales.

"Me acusan de alguna manera de pick me hetero", explicó, en referencia a quienes interpretan que busca diferenciarse de otros hombres gays para conseguir aceptación. Según relató, muchas de esas críticas surgen porque no responde a ciertos estereotipos vinculados a la cultura pop, la música o determinados intereses asociados históricamente a la comunidad.

Sin embargo, él sostiene que esa mirada parte de una idea limitada sobre cómo debería comportarse una persona gay. Para Ramiro, la diversidad también implica que existan distintas formas de vivir la identidad, incluso cuando alguien no encaja dentro de las expectativas que otros tienen.

"Por no cumplir con ciertos estereotipos parece que estuviera impostando una persona que no soy", afirmó. Desde ese lugar, considera que uno de sus principales aportes es mostrar que no existe una única manera de ser parte de la comunidad.

Rama City junto a Paul Dickov, exfutbolista escocés y leyenda histórica del Manchester City, en el Treble Trophy Tour en Buenos Aires, Gentileza: Rama City

Rama City: "No sé si soy militante, pero creo que puedo aportar desde mi lugar"

Ramiro no se define como un militante por los derechos LGBTIQ+, aunque reconoce que participa de las marchas y acompaña distintas causas vinculadas a la comunidad. Prefiere ubicar su aporte desde otro lugar: la representación.

Desde que decidió hablar públicamente sobre su sexualidad, recibió mensajes de personas que se sintieron identificadas con su historia, especialmente jóvenes futboleros que atravesaban procesos similares y que todavía no habían podido mostrarse abiertamente.

"Para ser gay no hace falta tener cierta personalidad, sino que cualquier persona puede serlo", sostuvo. Esa idea atraviesa el contenido que construyó durante los últimos años: demostrar que una pasión, una forma de hablar o determinados intereses no determinan la identidad de una persona.

Con casi 100 mil seguidores y un camino que comenzó con una página de Facebook sobre el Manchester City, Rama City todavía no sabe exactamente dónde estará dentro de un tiempo, pero sí tiene claro que quiere seguir en su rol de creador de contenido. En un mundo digital que cambia constantemente, su objetivo es mantener ese espacio donde fútbol e identidad puedan convivir sin contradicciones.