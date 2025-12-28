28 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

No es en marzo: en qué fecha de 2026 caen los feriados por Carnaval

Con un fin de semana largo de cuatro días, muchos argentinos empiezan a organizar viajes, escapadas y vacaciones aprovechando el primer gran parate del calendario 2026.

Por
¿En qué fecha de 2026 caen los feriados por Carnaval?

¿En qué fecha de 2026 caen los feriados por Carnaval?

  • Cuántos días dura el descanso y cómo se conforma el finde XXL
  • Por qué este feriado cae en febrero y no en marzo
  • Qué impacto se espera en el turismo y las escapadas de verano
  • Por qué muchos argentinos revisan estas fechas para planificar vacaciones

Aunque en 2025 las celebraciones carnavalescas cayeron en marzo, en 2026 el calendario cambia y adelanta uno de los fines de semana largos más esperados del año. ¿En qué fecha de 2026 caen los feriados por Carnaval?

Muchas personas comenzarán el nuevo año con varios Feriados el primer mes
Te puede interesar:

Decretan feriado para el viernes 2 de enero y habrá fin de semana súper largo: a qué se debe

La fiesta popular llegará antes de lo esperado y marcará el primer gran descanso del año, con cuatro días ideales para viajar, descansar o disfrutar de los festejos en distintas provincias del país.

Muchas personas suelen revisar estas fechas con anticipación para organizar sus vacaciones, escapadas o descansos, ya que los feriados de Carnaval permiten planificar viajes más largos, aprovechar promociones turísticas y coordinar tiempo libre con familia o amigos. Al tratarse del fin de semana largo inaugural anual, se convierte en una referencia clave dentro del calendario para quienes buscan cortar la rutina después del verano.

carnaval-gualeguaychu-1600x1067

Cuándo serán los feriados por Carnaval en el 2026

En Argentina, los feriados de Carnaval 2026 caerán el lunes 16 y martes 17 de febrero, lo que dará lugar a un fin de semana largo de cuatro días, desde el sábado 14 hasta el martes 17 inclusive. Se tratará del primer finde XL del año, una fecha clave para el descanso y las escapadas de verano. Según anticipan desde el sector turístico, se espera un fuerte movimiento en todo el país, con alta ocupación en destinos tradicionales y ciudades con festejos carnavalescos.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

De acuerdo con el calendario actual y teniendo en cuenta que hay feriados inamovibles y trasladables, dependiendo del día en que caigan serán adelantados o atrasados.

Días de descanso: cuáles son los meses que tendrán más feriados en 2026

Calendario de feriados 2026.

Feriados 2026: cómo quedó el calendario con los nuevos tres días no laborables

El 2026 tendrá tres días no laborables más.

El Gobierno confirmó tres días no laborables para 2026: cuáles serán los fines de semana largos

La configuración definitiva aguarda confirmación gubernamental respecto de los días no laborables con fines turísticos.

Cuáles son los feriados que habrá en 2026 y cuáles generan fin de semana largo

¿Por qué será feriado el martes 30 de diciembre?.

Último del año: dónde y por qué será feriado el martes 30 de diciembre en 2025

Los Feriados que aún restan en el 2025

Último fin de semana largo del año: será feriado el 29 de diciembre en 2025

Rating Cero

Netflix retira tres películas emblemáticas de su catálogo en los próximos días.
play

Atención: estas 3 grandes películas abandonan Netflix muy pronto

Chiqui Pereyra tenía 74 años

Murió el histórico cantante de tango Chiqui Pereyra en un trágico accidente doméstico

Bajo el nombre Generación Dorada, Gran Hermano vuelve para celebrar los 25 años del programa.

La impresionante transformación física de un ex Gran Hermano: se operó

“Espero que este gesto contribuya a dejar atrás este episodio”, deseó Mirtha Legrand
play

Mirtha cerró el año y se disculpó con Fantino: "Comentario fuera de lugar"

Brigitte Bardot deslumbró durante décadas a los espectadores.

De qué murió Brigitte Bardot, leyenda del cine francés

Ahora, llegó a la gran N roja La hora de los valientes, la película mexicana que está siendo furor en este sitio web, el mejor de los streaming. Se trata de un thriller de comedia dramática y también mucha acción.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata La hora de los valientes, el remake mexicano que es furor

últimas noticias

El choque entre ambos vehículos fue seguido por un voraz incendio.

Tragedia en Brasil: once muertos tras un brutal choque frontal

Hace 15 minutos
play
Netflix retira tres películas emblemáticas de su catálogo en los próximos días.

Atención: estas 3 grandes películas abandonan Netflix muy pronto

Hace 35 minutos
Gastronomonía de vanguardia en la Ciudad de Buenos Aires. 

El restaurante de Buenos Aires que atiende en el ex galpón de una fábrica: es delicioso

Hace 46 minutos
Las trigemelas nacieron en el Hospital María Humphreys de Trelew, en Chubut.

Nacieron trigemelas en Chubut, un evento que ocurre una vez cada 100 millones de embarazos

Hace 49 minutos
Chiqui Pereyra tenía 74 años

Murió el histórico cantante de tango Chiqui Pereyra en un trágico accidente doméstico

Hace 52 minutos