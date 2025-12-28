No es en marzo: en qué fecha de 2026 caen los feriados por Carnaval Con un fin de semana largo de cuatro días, muchos argentinos empiezan a organizar viajes, escapadas y vacaciones aprovechando el primer gran parate del calendario 2026. Por + Seguir en







¿En qué fecha de 2026 caen los feriados por Carnaval?

Cuántos días dura el descanso y cómo se conforma el finde XXL

Por qué este feriado cae en febrero y no en marzo

Qué impacto se espera en el turismo y las escapadas de verano

Por qué muchos argentinos revisan estas fechas para planificar vacaciones Aunque en 2025 las celebraciones carnavalescas cayeron en marzo, en 2026 el calendario cambia y adelanta uno de los fines de semana largos más esperados del año. ¿En qué fecha de 2026 caen los feriados por Carnaval?

La fiesta popular llegará antes de lo esperado y marcará el primer gran descanso del año, con cuatro días ideales para viajar, descansar o disfrutar de los festejos en distintas provincias del país.

Muchas personas suelen revisar estas fechas con anticipación para organizar sus vacaciones, escapadas o descansos, ya que los feriados de Carnaval permiten planificar viajes más largos, aprovechar promociones turísticas y coordinar tiempo libre con familia o amigos. Al tratarse del fin de semana largo inaugural anual, se convierte en una referencia clave dentro del calendario para quienes buscan cortar la rutina después del verano.

carnaval-gualeguaychu-1600x1067 Cuándo serán los feriados por Carnaval en el 2026 En Argentina, los feriados de Carnaval 2026 caerán el lunes 16 y martes 17 de febrero, lo que dará lugar a un fin de semana largo de cuatro días, desde el sábado 14 hasta el martes 17 inclusive. Se tratará del primer finde XL del año, una fecha clave para el descanso y las escapadas de verano. Según anticipan desde el sector turístico, se espera un fuerte movimiento en todo el país, con alta ocupación en destinos tradicionales y ciudades con festejos carnavalescos.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero : Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país

: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país Lunes 16 de febrero : Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas

: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas Martes 17 de febrero : Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano

: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano Martes 24 de marzo : Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político

: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político Jueves 2 de abril : Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur

: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur Viernes 3 de abril : Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa

: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa Viernes 1° de mayo : Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales

: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales Lunes 25 de mayo : Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810

: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810 Sábado 20 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional

: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional Jueves 9 de julio : Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816

: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816 Martes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana

: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo Feriados trasladables Miércoles 17 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino

: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino Lunes 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente

: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente Lunes 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre