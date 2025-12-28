No es en marzo: en qué fecha de 2026 caen los feriados por Carnaval

¿En qué fecha de 2026 caen los feriados por Carnaval?
Cuántos días dura el descanso y cómo se conforma el finde XXL
Por qué este feriado cae en febrero y no en marzo
Qué impacto se espera en el turismo y las escapadas de verano
Por qué muchos argentinos revisan estas fechas para planificar vacaciones
Aunque en 2025 las celebraciones carnavalescas cayeron en marzo, en 2026 el calendario cambia y adelanta uno de los fines de semana largos más esperados del año. ¿En qué fecha de 2026 caen los feriados por Carnaval?
La fiesta popular llegará antes de lo esperado y marcará el primer gran descanso del año, con cuatro días ideales para viajar, descansar o disfrutar de los festejos en distintas provincias del país.
Muchas personas suelen revisar estas fechas con anticipación para organizar sus vacaciones, escapadas o descansos, ya que los feriados de Carnaval permiten planificar viajes más largos, aprovechar promociones turísticas y coordinar tiempo libre con familia o amigos. Al tratarse del fin de semana largo inaugural anual, se convierte en una referencia clave dentro del calendario para quienes buscan cortar la rutina después del verano.
Cuándo serán los feriados por Carnaval en el 2026
En Argentina, los feriados de Carnaval 2026 caerán el lunes 16 y martes 17 de febrero, lo que dará lugar a un fin de semana largo de cuatro días, desde el sábado 14 hasta el martes 17 inclusive. Se tratará del primer finde XL del año, una fecha clave para el descanso y las escapadas de verano. Según anticipan desde el sector turístico, se espera un fuerte movimiento en todo el país, con alta ocupación en destinos tradicionales y ciudades con festejos carnavalescos.
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026
Feriados inamovibles
Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo
Feriados trasladables
Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original