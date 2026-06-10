Con cautela, las universidades destacaron el acuerdo con el Gobierno pero advirtieron: "La lucha continúa"

Organizaciones del sector remarcaron la importancia del entendimiento con la administración de La Libertad Avanza después de los reclamos y las masivas marchas universitarias. Sin embargo, alertaron sobre la pérdida del poder adquisitivo y subrayaron que "está levantada la bandera de la defensa de la universidad pública".

El sector universitario destacó el acuerdo con el Gobierno para incrementar el financiamiento después de las masivas marchas en todo el país y los reclamos, el cual contempla una suba salarial y un aumento en el monto de los gastos de funcionamiento. Las negociaciones estuvieron marcadas por la tensión con la administración libertaria, debido al feroz ajuste sobre la educación pública.

El Ministerio de Capital Humano detalló cómo se implementará el reajuste salarial. "El Poder Ejecutivo Nacional transferirá a las Universidades Nacionales los fondos tendientes a incrementar la masa salarial del 24,33%, distribuido de la siguiente forma: un 21,33% en junio sobre los básicos vigentes a mayo de 2026, y un 3% en octubre sobre los básicos de septiembre de 2026", expresaron.

En tal sentido, la cartera a cargo de Sandra Pettovello confirmó una suba en las partidas para gastos operativos de los establecimientos: "En materia presupuestaria, el Poder Ejecutivo Nacional actualizará en un 20% el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir de junio de 2026, dispondrá un incremento de $50.000.000.000 en la partida destinada a hospitales universitarios para 2026".

"En cuanto a las becas estudiantiles, se estableció una actualización del 50% de las Becas Manuel Belgrano a partir de junio de 2026. Por último, se garantizarán los fondos de capacitación para las entidades gremiales docentes y no docentes, y las Universidades Nacionales deberán rendir los fondos asignados conforme la legislación vigente", agregaron en comunicado.

En esta línea, el integrante de la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun) y de la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (Apuba), Jorge Anró , remarcó en diálogo con C5N el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores del sector: "El acta dice que el Gobierno tiene un plazo máximo de tres meses de convocar a una paritaria en forma permanente para actualizar los salarios con respecto a la inflación y ver cómo se recompone la situación de 2024, que es donde más plata perdimos".

También advirtió sobre la situación salarial. "No es que con esto estamos bien ni nada que se les parezca. El poder de compra de los trabajadores perdió el 50%. Eso no lo podemos soportar. Cada organización y gremio podrá resolver las metodologías y los pasos a seguir, pero la lucha continúa porque está levantada la bandera de la defensa de la universidad pública y seguiremos adelante", subrayó.

En tanto, subrayó que el deterioro de los sueldos es histórico: "El retraso es muy grande, nunca hubo una pérdida salarial tan grande en la democracia. Esto es empezar a que el Gobierno cumpla una ley, aunque todavía esté en la Corte Suprema y deben resolver los jueces. Por lo menos se empezó a convocar a paritarias y empieza a venir plata, que es muy poco por lo que nos deben pero viene bien un poco de oxígeno teniendo en cuenta el feroz ajuste que se hizo".

La bandera del reclamo universitario

En este marco, Anró destacó el respaldo de la sociedad hacia la universidad pública y cruzó al Gobierno: "Esto tiene que ver con la lucha que el sistema universitario viene haciendo desde 2024, el apoyo del pueblo argentino y los diputados y senadores que rechazaron el veto. El Gobierno, más allá de discutir plata y presupuesto, ataca a un modelo de universidad pública que no quieren porque no entra en el modelo de país que quieren llevar adelante. Vinieron a combatir al pueblo. Esto es parte de una lucha que continuará".

Por su parte, el paritario nacional de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) para las universidades, Marcelo Creta, cuestionó la explicación de la administración de La Libertad Avanza. "Demostramos que el Gobierno no dice la verdad cuando marcan que no hay plata. Esto no afecta la situación fiscal, como quieren argumentar", expresó en diálogo con C5N.

"Está el dinero para pagar y es una decisión política. Por eso, para nosotros es la victoria en una lucha que se hayan sentado en una paritaria y reconozcan la deuda", subrayó.

Las acusaciones al Gobierno de "intentar extorsionar" por la Ley de Financiamiento Universitario

Por otro lado, Creta expuso que la administración libertaria buscó que se deje sin efecto el reclamo de la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario ante la Justicia. "Intentaron extorsionar porque les pidieron a los rectores y los gremios que quiten la cautelar en la Corte Suprema, lo cual fue rechazado por las organizaciones. En el marco del Estado de derecho, planteamos que la ley tiene que cumplirse y le exigimos a la Corte que determine su aplicación porque eso terminaría con el proceso que falta de ajuste inflacionario que perdimos".

En esta línea, criticó la postura del Gobierno: "Estamos discutiendo un modelo de país. El Gobierno intentó quebrar el sistema y no pudo. A los argentinos les decimos que está en peligro el Estado de derecho y el cumplimiento de la ley, que fue aprobada dos veces por el Congreso. Mantener el sistema universitario es un consenso de la política y la democracia en Argentina".

Sandra Pettovello ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.

"Para nosotros, la ley está vigente y tiene que cumplirse. Se tendría que haber cumplido sin pasar por la Justicia, sino simplemente con la aprobación del Congreso. El Gobierno no la cumple y por esto tuvimos que ir a la Justicia. Seguiremos luchando para que se cumpla la ley en todos los términos", advirtió Anró por su parte.

El conflicto por el financiamiento universitario mantiene abierto un frente entre las universidades y la administración de Javier Milei. Desde el Ejecutivo sostienen que la aplicación de la ley compromete el objetivo de equilibrio fiscal y remarcan que la normativa no establece una fuente específica de recursos para afrontar los incrementos presupuestarios y salariales.

En ese contexto, el Gobierno avanzó con medidas para frenar la implementación de la ley y apeló resoluciones judiciales adversas. Paralelamente, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) elevó un planteo ante la Corte Suprema, que deberá pronunciarse sobre el tema.

Las claves de la Ley de Financiamiento Universitario que no fue aplicada

Entre los principales puntos, establecería la actualización automática del presupuesto universitario según la inflación medida por el Indec. El financiamiento contemplaría no solo los gastos de funcionamiento, sino también programas de investigación, extensión universitaria, hospitales universitarios e infraestructura.

Otro de los aspectos centrales es la recomposición salarial: el Poder Ejecutivo quedaría obligado a convocar paritarias para docentes y no docentes, asegurando que los salarios no quedaran por debajo de la inflación acumulada. También ampliaría la inversión en becas estudiantiles, con criterios de inclusión para sectores vulnerables, y destinaría recursos para la expansión de carreras y el fortalecimiento de la investigación académica. Además, crearía un fondo específico de $10.000 millones para implementar las medidas de manera inmediata.

Finalmente, la norma proyectaría una suba gradual del financiamiento estatal destinado al sistema universitario, desde un 1% del PBI en 2026 hasta alcanzar aproximadamente el 1,5 % en 2031, con mecanismos de control y auditoría para garantizar la correcta aplicación de los recursos.