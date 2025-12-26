Feriados 2026: cómo quedó el calendario con los nuevos tres días no laborables El Gobierno agregó tres fines de semana largos para el próximo año y quedó establecido el nuevo cronograma de días libres. Por + Seguir en







Calendario de feriados 2026.

Luego de que el Gobierno Nacional haya establecido tres días de días no laborables para el calendario del 2026 a través de la Resolución 164/2025 en el Boletín Oficial, quedó confirmado el cronograma con los días feriados para los próximos 12 meses.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, estableció que el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre sean agregados como días no laborables adicionales. La disposición se suma a los feriados, ya previstos por ley.

La decisión apunta a promover la actividad turística, que deberán coincidir con lunes o viernes. “Constituye una política pública destinada a impulsar el turismo interno de la República Argentina y que tales días contribuyen a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico”, indica el documento.

Estos tres días se suman a la lista de feriados ya establecidos y explicaron que hicieron uso de "fijar anualmente hasta tres (3) días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes”.

Feriados 2026: calendario de feriados y días no laborables Enero Feriado: 1 Febrero Feriados: 16 y 17 Marzo Feriado: 24

No laborable: 23 Abril Feriados: 2 y 3 Mayo Feriados: 1 y 25 Junio Feriados: 17 y 20 Julio Feriado: 9

No laborable: 10 Agosto Feriado: 17 Octubre Feriado: 12 Noviembre Feriado: 20

No laborable: 21 Diciembre Feriado: 8 y 25

No laborable: 7