Un animal se metió en un partido de Turquía y se viralizó la reacción de un jugador

La rápida reacción generó aplausos en el estadio y una ola de comentarios en redes, donde miles de usuarios destacaron el gesto solidario.

El insólito momento que se volvió viral en redes en medio de un partido

El insólito momento que se volvió viral en redes en medio de un partido

  • El episodio ocurrió en el minuto 22 de la final amateur en Estambul, donde una gaviota fue golpeada por un pelotazo y cayó al césped.

  • El partido se interrumpió de inmediato y fue el capitán Gani Çatan quien decidió intervenir. Le practicó maniobras de RCP durante cerca de dos minutos.

  • El ave comenzó a moverse y recuperó la respiración. Luego fue asistida por el equipo médico del estadio.

  • El hecho se viralizó y generó gran repercusión en Turquía y en las redes sociales.

Un partido amateur en Turquía tuvo un giro inesperado cuando un visitante inesperado irrumpió en pleno desarrollo del encuentro. Lo que parecía una simple interrupción terminó convirtiéndose en una escena conmovedora que trascendió las fronteras del campo de juego y se volvió viral en redes sociales.


Conmoción en el fútbol: murió un histórico dirigente de la AFA muy cercano a Chiqui Tapia

El hecho ocurrió durante un torneo local en Turquía, donde un animal ingresó al terreno y obligó a detener momentáneamente el partido. En medio de la sorpresa general, uno de los futbolistas tomó una decisión que nadie anticipaba y que quedó registrada en video por los presentes.

Qué sucedió en el fútbol amateur de Turquía que se volvió viral en pocos días

jugador viral RCP ave

El hecho se produjo a los 22 minutos del partido entre Mevlanakap Güzelhisar y stanbul Yurdum Spor, correspondiente a la final de la 1° Liga Amateur de Estambul. Una gaviota que volaba sobre el campo fue impactada accidentalmente por un pelotazo y cayó inmóvil sobre el césped, lo que obligó a detener el juego ante la sorpresa de jugadores y espectadores.

El capitán Gani Çatan reaccionó de inmediato al notar que el ave estaba boca arriba y no respiraba. Sin contar con formación médica, decidió practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante aproximadamente dos minutos. Según relató luego, actuó por instinto al ver que el animal parecía desvanecido. Con el correr de los segundos, la gaviota comenzó a mover las patas y a recuperar la respiración, lo que generó alivio en el estadio.

jugador viral RCP ave

Tras estabilizarla, el futbolista la sostuvo en sus brazos y la acercó al equipo médico presente en el lugar. Más tarde, fue derivada a especialistas debido a lesiones en las alas.

La escena trascendió el resultado deportivo y se viralizó en todo el país. Incluso el comentarista Onur Özsoy señaló que la repercusión fue tal que numerosas personas se comunicaron para consultar por el estado del ave, que finalmente logró sobrevivir.

