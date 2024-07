Niños perdidos: la titánica tarea de buscarlos que choca contra la falta de recursos del Estado

La búsqueda de Loan Danilo Peña hace 19 días, hizo que muchos casos que parecían olvidados volvieran a la portada de los medios. Cada historia refleja la angustia de la búsqueda porque no se supo más de ellos.

Las investigaciones no avanzan y los casos son archivados por la Justicia después de búsquedas sin resultados.

La desaparición de Loan Danilo Peña en el Paraje Algarrobal en la localidad correntina de 9 de Julio, puso en agenda una vez más la falta de recursos del Estado, las fallas en activar el protocolo de búsqueda y la complicidad de la Policía y la Justicia para ocultar los hechos, aún no se sabe con qué fin. La ONG Missing Children Argentina contabilizó que tiene en su registro más de 100 niños desaparecidos. En tanto, el Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas (Rnipme) informó que en 2022 se registraron 1.935 búsquedas de menores; en 2023, 3.115; y hasta marzo de 2024 se contabilizaron 687 nuevas búsquedas.

La tarea es inmensa y a todo pulmón. Según estimó la representante de la ONG, reciben 5 denuncias promedio por día, mayoritariamente de la provincia de Buenos Aires, aunque hay reportes de todo el país. “El 95% de los casos, se resuelven ya que la mayoría son adolescentes que se van de su hogar”, señalaron.

El tiempo juega absolutamente en contra

En el caso de Loan se hizo todo tarde. La imagen trascendió a los medios recién el viernes 14 de junio por la noche, es decir que se tardaron 24 horas en activar el Alerta Sofía, que es una situación muy similar a la que ocurrió con Guadalupe Lucero en San Luis en 2021.

La foto del niño fue difundida por la Red Internacional de Asociación de Personas Desaparecidas (RIAPD), mientras que las organizaciones de búsqueda subrayaron que "la primera hora es clave para encontrar a una persona que se pierde".

“Todo mal hecho, hecho tarde, descartando hipótesis que no se debieron haber descartado en el primer momento", cuestionaron desde Missing Children. Pero la opinión de los especialistas, quienes están al lado de las familias y saben de la angustia e impotencia de la situación, apuntaron también que "no es la primera vez que hay negligencia de los funcionarios públicos y que empieza a haber versiones distintas y cambian las cuestiones”.

Entre los más de 100 niños buscados, 40 comenzaron siendo menores y ahora ya no lo son. Hay muchos chicos sin respuesta y “muchos seguramente vinculados a la trata".

Las simulaciones fotográficas de cómo se vería hoy Sofía Herrera Redes Sociales

El caso que derivó en crear la Alerta Sofía

Bastaron 9 minutos desde que Sofía Herrera llegó al lugar y desapareció de al lado de su padre, Fabián, según la reconstrucción de la Justicia. La familia había salido con amigos a pasar el día en el camping Jhon Goodall en Río Grande, Tierra del Fuego.

Fue el sábado 28 de septiembre de 2008 cuando Sofia tenía 3 años y 6 meses, y la están buscando hace más de 15 años. La mamá de la joven, María Elena Delgado, habló con C5N, y dejó un mensaje para los que quieran ayudar: "En todos los casos hay alguien que sabe qué pasó con el nene o la nena desaparecida. Seguimos buscando a Sofi. No pierdo la esperanza”.

A partir de este caso se creó un sistema de búsqueda y localización inmediata de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en un Alto Riesgo Inminente. El sistema de emergencia rápida es implementado por el Ministerio de Seguridad y coordinado a través del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu), mediante el cual se ordena quien lleva adelante la investigación.

En el marco de la búsqueda de Loan, la madre de Sofía volvió a pedir justicia por su hija y apuntó contra la negligencia del Estado. Además, aseveró que hay gente que se llevó a los chicos y anda suelta: "Todos los que trabajaron en estos casos se van a su casa y siguen con sus hijos en sus casas, porque a los políticos nunca les pasa nada. Los políticos que son ministros de seguridad después se acomodan en otro puesto político y nunca paga nadie por ese trabajo que se hizo mal. Tuvieron que buscar un nene y no lo encontraron porque no supieron trabajar. Es hora que haya un culpable, que paguen una multa, que vayan presos".

El caso de Guadalupe Belén Lucero

Con Guadalupe Belén Lucero Cialone pasó algo similar. La nena de 5 años desapareció el 14 de junio de 2021 en San Luis. Había ido a un cumpleaños en la casa de su tía cuando salió a jugar a la vereda con sus primos, un niño de 9 y una niña de 3. Eran las 19:20, estaban en el Barrio 544 viviendas, y la fiscalía pudo reconstruir el rango de la desaparición entre las 19 y 19:05. Eso fue entre 27 a 22 minutos antes del llamado al 911 por la denuncia de la pérdida de la niña.

Uno de los niños que juagaba con la menor entró a la casa y contó que Guadalupe no estaba y que se la habían llevado. Describió a una mujer vestida de negro, con capucha, “parecida a una tía”.

La mamá de Guadalupe, Yamila Ciardone, y su abuela Silvia, pidieron a C5N compartir la nueva imagen de la niña difundida por la Fiscalía Federal de San Luis, a cargo de Cristian Rachid. "En el caso de Guada, había una ruta muy cerca y no la buscaron ahí, la buscaban en el barrio. Se siguen perdiendo niños, y siguen habiendo falencias y errores en las búsquedas y procedimientos", reclamó la mujer.

La foto actualizada de Guadalupe Belén Lucero

Los testigos aseguran que a los niños se los llevaron

Tanto en el caso de Sofía Herrera como en el de Guadalupe Lucero, por nombrar los más recordados de los últimos años, hubo testigos del momento en que pasó. Néstor, que entonces tenía 6 años, contó en Cámara Gesell que “una persona la tomó y se la llevó” a Sofía. En el transcurso de la causa, que ahora tiene a la jueza, María Rosa Santana, el testigo declaró otra vez a los 18 años y el relato fue el mismo. María Elena remarcó que “esa persona estaba acá adentro, si se la llevó la agarró de acá, ella no estaba perdida, si ella hubiese llorado, la hubiésemos escuchado, se la llevaron de acá adentro del camping”.

Hace 3 días, la Justicia de Río Grande, abrió una nueva línea de investigación que vinculó a Sofía, por unas fotos en las redes sociales, con la identidad de la hija de Carlos Pérez -detenido por la desaparición de Loan Danilo Peña- para determinar si se trataba de la niña, pero el resultado fue negativo.

La hipótesis del secuestro para trata de personas

Desde la Asociación Civil Madres Víctimas de Trata, su presidenta Margarita Meira indicó a C5N que a partir del caso Loan están recibiendo "muchas denuncias de Corrientes, Chaco y Misiones sobre casos de menores desaparecidos".

Meira viajó y se entrevistó con la mamá de Loan, María Noguera, en la localidad correntina de 9 de Julio. La organización con sede en la Ciudad de Buenos Aires trabaja con muchos casos de pedofilia y se ocupa de acompañar a las familias en Tribunales.

"Estos son los típicos secuestros para pedofilia. Quién se va a imaginar que cuando uno va a Justicia a pedir por un hijo o una hija, te dicen 'lo estamos buscando' y resulta que lo tienen ellos en sus prostíbulos", arremetió la mujer.

Pasaron tres décadas desde el momento en su hija, Graciela Susana Betker, de 17 años, se fue con su novio Luis Rafael Olivera, 25 años mayor que ella y se escapó de su casa en el barrio de Constitución con unas pocas pertenencias. El hecho ocurrió en enero de 1991, fue secuestrada por una red de trata y apareció muerta el 23 de marzo de 1992. Estaba embarazada de dos meses.

Margarita se lamentó por "los casos de los menores desaparecidos en democracia", y apuntó que pudieron ser captados para ser vendidos o apropiados ilegalmente para la prostitución. "Mientras exista la complicidad del Estado con los proxenetas va a ser muy difícil de erradicar. Todos los días se pierden niños para la pedofilia", apuntó en radio El Litoral de Corrientes.

El caso de Ailén del Valle López

Ailén del Valle López desapareció el 14 de febrero de 2013 cuando tenía 17 años y estaba junto a su novio, Ariel Hernán Santas, de 19, en Longchamps, en la Provincia de Buenos Aires. Su familia la buscó durante once años sin mayores pistas, ofrecieron una recompensa y difundieron su imagen. Finalmente, la Justicia identificó que ambos jóvenes murieron en un accidente cerca de la estación ferroviaria de Florencio Varela, donde vivía el joven. Fueron enterrados como NN.

Desde Missing Children detallaron en un comunicado el pasado 9 de mayo: “Lamentamos comunicar la noticia de que Ailén del Valle López, a quien buscábamos desde 2013, fue identificada como uno de los NN fallecidos en un accidente ferroviario ocurrido dos días después de su desaparición. Recién en estos días se concretó el resultado del cotejo de huellas que permitió identificarla”.

Missing Children en Instagram

La mamá de Ailén, María Isabel López, todavía espera una explicación de la justicia. Apuntó que la UFI 9 y la UFI 5 de Lomas de Zamora porque “no saben hacer su trabajo”. La mujer habló con bronca sobre el final que habría tenido su hija: “Para mí todo esto es nuevo. Nunca supimos de ese accidente. Yo a Ailén la vi por última vez el 14 de febrero de 2013 a las 10 de la mañana. Se fue de mi casa en Longchamps y a las 21 horas me llamó un comisario de la DDI de Esteban Echeverría para decirme que habían encontrado a mi hija y que estaba bien en la casa del novio en Ingeniero Allan, Florencio Varela. Me dijo que Ailén iba a regresar a mi casa, pero nunca volvió. Nunca me dijo que había hablado con ella”. Desde la fiscalía y la policía le hablaron de un “pacto suicida de los novios”.

A los medios: "No nos olviden"

En cada situación hubo testigos, o quien los vio por última vez, hay detenidos, sospechosos, alguien que se los llevó y no dicen adónde. La mayoría de los familiares y las organizaciones dejaron dudas sobre la investigación de la Justicia, la falta de expertos en tareas que deberían seguir un protocolo de búsqueda, la falta de instrucción de las policías provinciales, y sobre todo el abandono de las causas con el paso del tiempo. Pidieron a C5N y a todos los medios que "no nos olviden".

A pesar de los años, siguen la búsqueda con sus propios recursos difundiendo las fotos de sus niños, y hasta como se verían en la actualidad. Muchos cruzaron a países limítrofes siguiendo una pista. Sólo hay que llamar al 911, al 134, hay recompensa. Se mantiene el anonimato.

La búsqeuda de Brisa Ayelén Pereyra en redes sociales Redes Sociales

Estos niños y adolescentes cambiaron la vida de muchos de sus familiares que todavía tienen la esperanza de que alguien aporte un dato para saber qué les pasó. En el caso de Brisa Ayelén Pereyra, desaparecida el 21 de julio de 2015 en la Villa Zabaleta cuando tenía 5 años, su abuela murió en un accidente mientras la buscaba.

La búsqueda de Maximiliano Sosa en redes sociales Redes Sociales

La desaparición de Maximiliano Sosa, un chico de 3 años, el 21 de diciembre del 2015, ocurrió cuando se encontraba al cuidado de su abuela materna en la ciudad de Ceres, en la provincia de Santa Fe, y del que tampoco hay rastros de su paradero.

La búsqueda de Norma Márquez en redes sociales

Norma Márquez tenía 14 años cuando desapareció, el 24 de junio de 2022. Es parte de la comunidad wichi de Misión Chaqueña, un pueblo salteño de 1400 habitantes. Vivía sola, en la calle, tenía problemas de consumo y se la vio por última vez con un hombre mucho mayor que ella.

La búsqueda de Fernanda Aguirre en redes sociales Redes Sociales

Fernanda Aguirre, de 13 años, fue secuestrada el 25 de julio de 2004 en la localidad entrerriana de San Benito. su mamá, María Inés Cabrol, murió el 11 de mayo de 2010 en una clínica porteña a los 45 años. En su última entrevista aseguró: "En cada cara de chica que veo, busco a mi hija”. Si bien pasaron 20 años, el caso logro visibilizar el robo de menores con fines de trata.