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6 de junio de 2026 Inicio

C5N en tu barrio desde Estados Unidos: Diego Costa junto a la Selección argentina en el Mundial 2026

El conductor llegó al territorio estadounidense para realizar la cobertura de la Copa del Mundo, que comenzará este jueves con el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

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El conductor de C5N en tu barrio.

El periodista Diego Costa llegó a Estados Unidos para acompañar el camino de la Selección argentina en el Mundial 2026. Este sábado comenzó la cobertura periodística en Dallas, la ciudad en la que el equipo campeón del mundo enfrentará a Honduras, en un encuentro preparatorio para la competencia.

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"¡Abrimos la cobertura! Primer programa de C5N En Tu Barrio Mundial. Estamos en Dallas, en vivo, vamos a acompañarlos por los próximos días para seguir a la Selección argentina. En un rato nos iremos para ver el partido del equipo de Lionel Scaloni contra Honduras", explicó el conductor.

La Copa del Mundo, que por primera vez contará con 48 participantes, se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México. Comenzará este jueves, con el partido entre el conjunto mexicano y Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca del Distrito Federal, donde Argentina consiguió el título en 1986 bajo el liderazgo de Diego Maradona.

Por lo pronto, fiel a su estilo, Costa comenzó su viaje por EEUU con un evento gastronómico: "Estamos en un mercado, típico de nuestro programa, y estos lugares están en todo el mundo. Por eso, nuestro programa desde aquí tendrá mucho morfi y costumbres de este lugar".

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