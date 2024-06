Sergio Maldonado advirtió que "Patricia Bullrich sabe dónde está Loan y espera para ver cómo hacerlo aparecer".

El hermano de Santiago Maldonado cuestionó la labor de la ministra de Seguridad y el operativo para hallar al niño de cinco años: "Esto es payasesco, no se pone gente capacitada a buscar".

Bullrich en Corrientes: "No hay nuevos datos sobre Loan, tenemos hipótesis y pistas"

En diálogo con La Voz de la Calle , por C5N , Sergio Maldonado advirtió que la ministra de Seguridad cuenta con más datos sobre Loan, aunque no los da a conocer: "Yo estoy seguro de que Bullrich sabe lo que hicieron con Loan o dónde está y está esperando el momento para ver cómo hacerlo aparecer".

En tanto, cargó contra el operativo que se montó para encontrar el niño. "Bullrich dice que no está haciendo política y no lo hizo en el caso de Santiago. Esto es payasesco, no se pone gente capacitada a buscar, hay gente en las camionetas buscando a la nada misma y con un despliegue innecesario y distrayendo. Van muchos días. Loan es la verdadera víctima. Está todo contaminado. Esto es algo que duele", lamentó.

En tal sentido, criticó las determinaciones de la titular de la cartera de Seguridad tras la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado: "Bullrich lleva la discusión a otro lugar. Habla cualquier estupidez y dice cosas totalmente incoherentes. En cualquier otro lado tendría que afrontar un juicio político. Debería estar procesada y haber sido llamada a declarar por espionaje cuando me pinchó el teléfono. Cuando pasó lo de Santiago, ella se había ido del país".

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió en Corrientes que no hay "datos de Loan", el niño de cinco años que desapareció en la provincia correntina el 13 de junio y que por el hecho se desplegó un amplio operativo para encontrarlo.

Bullrich se sumó a los rastrillajes en la localidad correntina de 9 de Julio en el marco de la desaparición de Loan y brindó una conferencia de prensa en la que admitió que no se alcanzó más información sobre lo que sucedió con el niño: "En estos momentos no tenemos datos de Loan, sí tenemos construcción de hipótesis y pistas pero no datos. Hay un rastrillaje muy organizado, vinieron drones de todo tipo y que son capaces de analizar calor de cuerpos".

En tal sentido, detalló los análisis de la Justicia en el caso. "Vimos todas las zonas en una mirada ocular importante para nosotros para poder analizar los detalles y los caminos o las hipótesis de trabajo con que la fiscalía está trabajando para luego elevarlo a la jueza. Recorrimos las hipótesis de salida de Cámara Gesell y hoy la Justicia está rearmando una serie de pruebas importantes. Están abriendo teléfonos que no se habían abierto", expresó.

"Se está trabajando sobre los autos, que hay que peritarlos nuevamente. Se está trabajando sobre un rastrillaje de acuerdo a un trabajo profesional de cómo pudieron haber sido los recorridos. Esto es la acumulación de indicios que tienen que llevar a la conclusión final que dará a conocer la Justicia. Nosotros como auxiliares estamos trayendo lo mejor que existe", añadió.