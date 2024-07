La desaparición de Loan fue uno de los temas principales de la reunión de Javier Milei con su Gabinete

Después de Patricia Bullrich a la zona donde se vio por última vez al niño de 5 años, la ministra de Seguridad habló frente a funcionarios sobre la investigación. "Patricia se explayó sobre el tema Loan y lo que habíamos puesto a disposición de la Justicia, para que la investigación llegue a su fin", explicó Manuel Adorni en conferencia de prensa. Sin brindar más detalles al respecto, Adorni remarcó que esperan que la Justicia pueda resolver el caso para saber qué ocurrió con Loan, quién lleva desaparecido hace 19 días.

También añadió que hablaron sobre "la coyuntura económica, el avance en términos de la inflación, es un tema recurrente que nos preocupa a muchos" y, futuras reglamentaciones que "van a modificar" que le "van hacer muy bien a los argentinos".

Participaron de la reunión de Gabinete la vicepresidenta Victoria Villaruel, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el asesor presidencial, Santiago Caputo; y los ministros Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano), Diana Mondino (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Luis Petri (Defensa), Patricia Bullrich (Seguridad), y Mario Russo (Salud).

La desconfianza del papá de Loan: "Yo no le creo nada a Laudelina, seguro está encubriendo a su marido"

José Peña, papá de Loan Danilo, desaparecido hace 19 días luego de participar de un almuerzo familiar, apuntó contra su propia hermana, Laudelina, quien en los últimos días dio una nueva versión sobre lo que habría sucedido con el pequeño, que provocó un giro en la causa.

La mujer, que no está detenida pero que declaró ante la Justicia como testigo, aseguró que su sobrino no se perdió sino que en realidad fue atropellado por el matrimonio de Carlos Pérez y María Victoria Caillava, dos de los seis detenidos. Si bien en un principio se creyó que el pequeño se perdió, después la causa se centró en la hipótesis de una posible trata de personas. Sin embargo, ahora se investiga si el niño fue atropellado.

Frente a esta nueva situación, el padre de Loan volvió a hablar ante los medios y ratificó su desconfianza contra su propia hermana. “Tiene que hablar Laudelina, se tiene que quebrar para que hable”, pidió y agregó: “Hasta el momento no hablé con ella. No le creo nada, seguro está encubriendo a su marido (Antonio Benítez)”.

Al mismo tiempo, el hombre se centró en la participación que tiene Camila, su sobrina y prima del niño de 5 años. “Camila estuvo todo el día por acá (la casa de Catalina), no sé si tendrá que ver con la desaparición de Loan, pero ella siempre estuvo con Laudelina, no hay forma que no haya visto algo que Laudelina sí”, analizó en declaraciones a la prensa.