Ni hackeo ni estafa: qué representa la opción "Unirme" de WhatsApp que se volvió viral

El botón ‘Unirme’ no tiene nada de peligroso en sí, según los especialistas.

Esta funcionalidad se ofrece desde hace tiempo y puede verse en grupos de contacto que se comparten con usuarios que no se conocen entre sí, y que si se aprieta el botón aparece un teléfono.

Expertos en seguridad digital remarcaron que , salvo que la cuenta del usuario haya sido previamente comprometida o robada, el chat de audio es una herramienta oficial y segura dentro de la plataforma.

Agregaron: “Lo importante es no tocar enlaces extraños, o no unirte si estás en un canal o con una persona que no conocés. Obviamente si hay duda, siempre confirmar por otro medio”.

Botón Unirme de WhatsApp Redes Sociales

¿Qué decía el mensaje viral?

El mensaje que alertaba sobre el botón "Unirme" que recibieron muchos usuarios en su WhatsApp alertaba: “Difundan! Hola a todos!!!! Les cuento que el grupo de mi familia había aparecido un icono verde en el mismo grupo y decía UNIRME (y usan una foto de algún integrante del grupo). si llega aparecer acá por favor no lo toquen es una nueva modalidad de hackeo!!!!, si nadie lo presiona a las horas siguiente se va solo estén atentos !!!!”, según una cadena que circula por WhatsApp.

Otros difundieron el mensaje viral y la leyenda: “Nunca presione el botón de UNIRME. Es una nueva forma de hackeo en WhatsApp”, advirtieron sobre el modo para "activar un chat de audio grupal" en una conversación que ya empezó.