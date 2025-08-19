La conductora Sabrina Rojas defendió a Gimena Accardi por la infidelidad a Nico Vázquez, su pareja de 18 años, por la que, aparentemente, se separaron: "Somos injustos con las mujeres".
La conductora habló sobre la infidelidad y cómo se mide con distinta vara el rol de la mujer y del hombre en estos casos.
La mediática se metió en la polémica a partir de la confesión de la actriz, que dijo: "me mandé un desliz, una cagada". A raíz de eso dijo que "estamos viendo un gran ejemplo para reflexionar lo injusto que somos siempre con las mujeres".
Agregó: "Ellos son infieles y es casi anecdótico, lo entendemos porque está en su naturaleza, hasta lo tocamos de manera divertida, aún cuando hay hijos de por medio“.
La exvedette se explayó sobre la cuestión de género en estos casos: “Ahora, cuando la mujer es la infiel, todo se pone serio, se juzga como un gran pecado, a tal nivel que se ve obligada a tener que dar explicaciones y reconocer públicamente su ‘pecado’ (algo que jamás hará un hombre) porque nadie lo presiona por su accionar”, subrayó en redes sociales.