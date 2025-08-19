Sabrina Rojas salió en defensa de Gimena Accardi por el "desliz" con Nico Vázquez y cruzó a Luciano Castro La conductora habló sobre la infidelidad y cómo se mide con distinta vara el rol de la mujer y del hombre en estos casos. Por







La mediática se puso del lado de la actriz que fue infiel a quien fue su pareja. Redes Sociales

La conductora Sabrina Rojas defendió a Gimena Accardi por la infidelidad a Nico Vázquez, su pareja de 18 años, por la que, aparentemente, se separaron: "Somos injustos con las mujeres".

La mediática se metió en la polémica a partir de la confesión de la actriz, que dijo: "me mandé un desliz, una cagada". A raíz de eso dijo que "estamos viendo un gran ejemplo para reflexionar lo injusto que somos siempre con las mujeres".

Agregó: "Ellos son infieles y es casi anecdótico, lo entendemos porque está en su naturaleza, hasta lo tocamos de manera divertida, aún cuando hay hijos de por medio“.