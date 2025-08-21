Se propuso subir a la mayor cantidad de montañas rusas en 7 días y logró un récord Guinness: a cuánto llegó

La conmovedora historia del amante de las montañas rusas.

Las redes sociales nos permiten conocer historias conmovedoras de personas que no conoceríamos de otra manera. Este fue el caso de Dean Stokes, un hombre apasionado de las montañas rusas que entró oficialmente en el libro de Guinness World Records gracias a un logro que escapa lo común.

Su hazaña consistió en subir a 55 montañas rusas diferentes en solo siete días, un desafío complejo que implicó recorrer parques temáticos por el Reino Unido e Irlanda. Este objetivo le demandó al británico una planificación precisa de su ruta, teniendo en consideración horarios de apertura, ubicaciones distantes y la capacidad de coordinar entradas a los diferentes parques.

Y si bien conocer las atracciones de ambos países se encontraba dentro de los planes personales de Stokes, él mismo decidió llevarlo un paso más allá, en busca del reconocimiento mundial por una actividad de la que se enamoró cuando era muy joven. Según sus palabras, esta tarea requería disciplina, resistencia y pasión.

viral montaña rusa guinness 3 El detrás de la decisión para terminar un récord Guinness Stokes era solo un adolescente cuando visitó por primera vez un parque temático. Aquella experiencia inicial le permitió descubrir la emoción y adrenalina exclusivas de las montañas rusas, sensación que se mantuvo hasta el presente. Desde aquel momento, el hombre no solo disfrutaba de la experiencia en sí, sino todo lo que involucraba, desde la ambientación y la música hasta la atmósfera general de estos espacios.

La pasión ya estaba, ahora faltaban disciplina y resistencia. La primera de las dos fue desafiante, ya que se enfrentó a varias dificultades logísticas: debía desplazarse rápidamente entre parques, adaptarse a los cambios de horarios y asegurarse de cumplir con todos los requisitos de Guinness World Records para la validación del récord. Encima, debía grabar un video que documentara la experiencia y sirviera como prueba irrefutable ante la organización.

Finalmente llegó la necesidad de resistencia por parte de Stokes, ya que el clima imprevisible, tan característico en tierras británicas, se convirtió en el enemigo número uno del hombre récord. La tormenta Floris irrumpió en mitad del reto, lo que obligó al cierre repentino de dos parques y al paro temporal de varias montañas rusas. viral montaña rusa guinness 2 “Sin esa tormenta, mi récord habría superado con creces las 60 montañas rusas”, explicó el británico, que de todas formas se sobrepuso y llegó a la cifra de 55. “Espero que esto inspire a más personas a pasar tiempo haciendo lo que aman sin sentirse avergonzados”, resaltó también. La experiencia se ha convertido en un momento surrealista dentro de la vida de Dean Stokes, un simple hombre que ama las montañas rusas.