4 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Murió un trabajador en Santa Fe: sufrió una descarga eléctrica y cayó al vacío

El operario, de 33 años y oriundo de Rosario, se electrocutó mientras realizaba tareas sobre un tendido de fibra óptica y cayó desde una altura de cinco metros en la localidad de San Lorenzo. Pese a las maniobras de reanimación, se confirmó su fallecimiento en el hospital.

Por
Un trabajador murió luego de una descarga eléctrica que lo hizo caer desde 5 metros de altura. 

Un trabajador murió luego de una descarga eléctrica que lo hizo caer desde 5 metros de altura. 

Infobae

Un trágico accidente laboral sacudió la tranquilidad de la ciudad de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, durante la tarde de este miércoles. El siniestro se produjo minutos después de las 15 horas en la zona de Estrada, entre la avenida San Martín y Cittadini, mientras la víctima, un trabajador de 33 años, llevaba a cabo tareas de mantenimiento en la red de fibra óptica de la localidad.

Las dos mujeres detenidas tras el crimen de un jubilado en Rosario.
Te puede interesar:

Dos mujeres detenidas por el asesinato de un jubilado en Rosario: una de ellas era pareja de la víctima

Según informaron fuentes locales, el hombre sufrió una potente descarga eléctrica que lo despidió desde la estructura. La fuerza del impacto lo arrojó al vacío desde una altura considerable, estimada en unos cinco metros. Tras el suceso, se generó una inmediata conmoción en el área y los vecinos dieron aviso a los servicios de emergencia para que acudieran al lugar.

El operativo de auxilio fue coordinado por el 911 e involucró a personal de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo y Fray Luis Beltrán, junto con equipos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES). Los rescatistas fueron los primeros en llegar a la escena y encontraron al operario visiblemente herido y sin consciencia. De inmediato, comenzaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) in situ, en un desesperado intento por estabilizarlo.

En ese marco, el trabajador fue trasladado de urgencia al Hospital Granaderos a Caballo. Sin embargo, a pesar de la atención médica especializada y los esfuerzos por revertir su cuadro clínico, el hombre no logró sobreponerse a las graves lesiones provocadas por la descarga eléctrica y la posterior caída.

Su fallecimiento fue confirmado oficialmente poco antes de las 16:30. Las autoridades iniciaron las pericias correspondientes para investigar y establecer las circunstancias exactas del accidente laboral.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La parroquia María Goretti, del barrio Máximo Abásolo, escenario del hecho.

Insólito robo en plena misa en Chubut: un falso fiel le robó la bicicleta al cura

Los últimos tres prófugos capturados por la Policía de Misiones.

Fin de la fuga en Misiones: recapturaron a los últimos tres presos en un megaoperativo

play

Habló una de las víctimas de las cámaras ocultas en La Rioja: "Mi compañera descubrió más de 4.000 videos"

Denunciaron a una empresa por dejar sin fiesta de egresados a seis colegios.

Mendoza: denunciaron a una empresa por dejar sin fiesta de egresados a seis colegios

El operativo fue de la DDI de Quilmes, en el centro de Lanús.

Video: así detenían a la Cachorra Vargas, viuda negra prófuga por el crimen de un veterano de Malvinas

El asesino en serie tuvo notoriedad por la serie que se estrenó en Netflix.

Lo conocían como el Carnicero de Milwaukee y sus crímenes estremecen hasta el día de hoy: quién es

Rating Cero

El exfutbolista y la mediática se juntaron para la foto de los personajes del año.

"Siempre hay reproches": la dura confesión de Maxi López sobre Wanda Nara

Rocío Marengo y Eduardo Fort, felices con Isidro.

"Bienvenido, bebito": Marengo y Fort mostraron por primera vez a su hijo Isidro

Madonna utilizó sus redes y respondió a Trump.

Madonna y su descargo contra las políticas de Trump: "Me niego a aceptar que mis amigos hayan muerto en vano"

La pareja se divorció en medio de rumores de infidelidades.

"Me los quedé yo": Gimena Accardi reveló cuál fue la decisión más dura del divorcio de Nicolás Vázquez

La plataforma acaba de añadir un título perfecto para los amantes del cine de terror y las historias cargadas de misterio. Se trata de Observados, mejor conocida en inglés como The Watchers, una película originalmente estrenada en 2024 bajo la dirección de Ishana Shyamalan.
play

Observados llegó a Netflix y ya es de lo más visto: cuál es la trama de la terrorífica película

La periodista erró en un dato histórico sobre una de las jugadas históricas de Maradona.
play

MasterChef Celebrity: el error de Sofía Martínez sobre Diego Maradona que generó las burlas de sus compañeros

últimas noticias

Las dos mujeres detenidas tras el crimen de un jubilado en Rosario.

Dos mujeres detenidas por el asesinato de un jubilado en Rosario: una de ellas era pareja de la víctima

Hace 23 minutos
El Estado se asegura más de u$s700 millones por la licitación de las represas del Comahue

El Estado se asegura más de u$s700 millones por la licitación de las represas del Comahue

Hace 33 minutos
El actor murió en 2023 tras sufrir una sobredosis de ketamina.

Condenaron al primer responsable de la muerte de Matthew Perry, el mítico actor de "Friends"

Hace 39 minutos
Resultados del Loto Plus del miércoles 3 de diciembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3836 del miércoles 3 de diciembre de 2025

Hace 40 minutos
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 3 de diciembre de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.327 del miércoles 3 de diciembre de 2025

Hace 50 minutos