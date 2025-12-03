Murió un trabajador en Santa Fe: sufrió una descarga eléctrica y cayó al vacío El operario, de 33 años y oriundo de Rosario, se electrocutó mientras realizaba tareas sobre un tendido de fibra óptica y cayó desde una altura de cinco metros en la localidad de San Lorenzo. Pese a las maniobras de reanimación, se confirmó su fallecimiento en el hospital. Por + Seguir en







Un trabajador murió luego de una descarga eléctrica que lo hizo caer desde 5 metros de altura. Infobae

Un trágico accidente laboral sacudió la tranquilidad de la ciudad de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, durante la tarde de este miércoles. El siniestro se produjo minutos después de las 15 horas en la zona de Estrada, entre la avenida San Martín y Cittadini, mientras la víctima, un trabajador de 33 años, llevaba a cabo tareas de mantenimiento en la red de fibra óptica de la localidad.

Según informaron fuentes locales, el hombre sufrió una potente descarga eléctrica que lo despidió desde la estructura. La fuerza del impacto lo arrojó al vacío desde una altura considerable, estimada en unos cinco metros. Tras el suceso, se generó una inmediata conmoción en el área y los vecinos dieron aviso a los servicios de emergencia para que acudieran al lugar.

El operativo de auxilio fue coordinado por el 911 e involucró a personal de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo y Fray Luis Beltrán, junto con equipos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES). Los rescatistas fueron los primeros en llegar a la escena y encontraron al operario visiblemente herido y sin consciencia. De inmediato, comenzaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) in situ, en un desesperado intento por estabilizarlo.

En ese marco, el trabajador fue trasladado de urgencia al Hospital Granaderos a Caballo. Sin embargo, a pesar de la atención médica especializada y los esfuerzos por revertir su cuadro clínico, el hombre no logró sobreponerse a las graves lesiones provocadas por la descarga eléctrica y la posterior caída.

Su fallecimiento fue confirmado oficialmente poco antes de las 16:30. Las autoridades iniciaron las pericias correspondientes para investigar y establecer las circunstancias exactas del accidente laboral.