Murió un argentino en República Dominicana: se cayó de una moto y fue aplastado por un camión La víctima era oriunda de Pergamino. El hecho ocurrió sobre una avenida cuando fue embestido tras evitar un choque con el camión, que había realizado una maniobra imprevista. Por Agregar C5N en









La víctima era de nacionalidad argentina.

Un joven argentino de 30 años murió en la ciudad dominicana de Punta Cana tras un accidente de tránsito, que se produjo después de que chocara su moto con un camión. El cuerpo de la víctima será sometido a una autopsia y después los familiares tramitarán la vuelta de los restos hacia el país.

El hecho ocurrió sobre el Boulevard Turístico Frank Rainieri, en las inmediaciones del cruce con la Avenida Domingo Maíz, dentro del distrito de Verón. Según consignó la prensa dominicana, la colisión involucró a la motocicleta conducida por la víctima, identificada como Roberto Farías García y oriunda de Pergamino, y un camión de transporte de caliche, material frecuentemente empleado en obras de construcción.

La principal sospecha de los investigadores apunta que el camión realizó una maniobra imprevista mientras circulaba, por lo que Farías García frenó bruscamente para evitar el choque. Por este motivo, perdió el control, impactó contra la calzada y quedó tendido sobre la vía pública, por lo que habría sido alcanzado por los neumáticos del camión, aunque las autoridades intentan confirmar la secuencia del suceso.

La víctima era de nacionalidad argentina. En tanto, el cuerpo del joven fue transportado hacia el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, ubicado en el Hospital Antonio Musa de San Pedro de Macorís, para que sea sometido a una autopsia. Sus allegados iniciarán los trámites para coordinar la repatriación del cuerpo a la Argentina y realizar el velatorio.

En este marco, la pareja de Farías García lo despidió en Facebook y manifestó su gratitud por el acompañamiento: "Quiero agradecer de todo corazón a cada persona que me ha escrito, que ha estado pendiente de mí y de nuestra familia, que nos ha acompañado, nos ha brindado palabras de consuelo y nos ha hecho sentir que no estamos solos en medio de tanto dolor".

"No existen palabras suficientes para expresar lo que significa recibir tanto cariño en un momento en el que el corazón está roto. Gracias por cada mensaje, cada oración, cada llamada y cada muestra de solidaridad. Los llevo en mi corazón y agradezco profundamente que estén acompañándonos en este camino tan difícil", agregó.