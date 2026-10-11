11 de octubre de 2026 Inicio
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Recibió fotos de su pareja con otro hombre, manejó borracho y cayó con el auto a un canal

Un joven alcoholizado salió con su auto tras un mensaje sospechoso sobre su pareja y volcó en un zanjón en Santiago del Estero. La Policía rescató el vehículo y confirmó un alto estado de intoxicación.

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El conductor tenía 2

El conductor tenía 2,4 gramos de alcohol por litro de sangre.

Diario Panorama

Un joven de 24 años cayó este domingo con su automóvil dentro de un canal de riego en la zona sur de la capital de Santiago del Estero, luego de perder el control del vehículo por conducir en estado de ebriedad extrema tras recibir imágenes de su pareja con otro hombre.

Al presunto ladrón le pegaron entre varios.
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El hecho ocurrió en el barrio Los Flores 40 Viviendas y se desencadenó cuando el damnificado compartía bebidas alcohólicas con un grupo de cinco personas y observó en su teléfono celular un conjunto de registros visuales que involucraban a su mujer con otra persona.

Tras acceder a ese material, el conductor abordó su rodado y arrancó a gran velocidad con dirección a su hogar para confrontar lo sucedido, sin medir los riesgos de su estado de intoxicación.

A solo diez minutos de haber iniciado la marcha, las horas previas de consumo disminuyeron su capacidad de reacción y provocaron que perdiera el dominio del volante hasta precipitarse al agua.

La Policía rescató el vehículo y asistió al ocupante tras el accidente vial

El siniestro vial requirió la inmediata intervención de efectivos de la Comisaría Comunitaria 54, quienes interrumpieron el conflicto personal para priorizar las tareas de rescate en el lugar.

El personal policial desplegó un operativo especial para retirar el rodado de las aguas y brindar asistencia médica inmediata al único ocupante de la unidad.

Posteriormente, las autoridades le practicaron el test de alcoholemia correspondiente, cuyo resultado determinó que el muchacho registraba 2,4 gramos de alcohol por litro de sangre al momento de volcar.

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