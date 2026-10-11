Cristian Merchot, el manager que se formó en los potreros del under y conoció la gloria del estadio lleno

Hace 30 años dejó su trabajo en un hospital para subirse a una aventura llamada Bersuit. También fue el motor detrás de los éxitos de Intoxicados, NTVG y Tan Biónica. Su fórmula es simple: olfato, estrategia y, sobre todo, pasión por lo que hace.

Hace treinta años, Cristian Merchot caminaba los pasillos del hospital Paroissien vestido de traje y corbata. La gente lo llamaba "doctor", aunque su oficio era otro: técnico en hemoterapia. Tenía una familia armada, una esposa, dos hijas y una madre orgullosa de verlo con un trabajo serio. Pero la plata no alcanzaba. Hacía falta un ingreso extra.

Como siempre estuvo vinculado a la música, paralelamente componía jingles publicitarios y era manager de los Resortes Antagónicos , un grupo emergente de principios de los ’90. Un buen día decidió comprar un micro destartalado para salir de gira con bandas de rock. En esa ruta se cruzó con Bersuit Vergarabat , y Gustavo Cordera le hizo una propuesta que cambiaría todo: que fuera su manager. Aceptó.

"Me tiré a la pileta, con todo. Me saqué el traje y me subí a un micro muy divertido. La gente tiene un viaje de egresados en la vida. Con suerte, dos, si se gana otro en Feliz Domingo. Yo tuve 3.000 viajes de egresados. Es un trabajo que te permite hacerlo seriamente y divertirte un montón, tener un montón de amigos”, cuenta Merchot, en diálogo con C5N .

Sin embargo, el viaje no empezó con cielo despejado. La banda estaba volviendo con su tercer disco, Don Leopardo, después de haber estado un tiempo separada, y el panorama era más bien tormentoso. "Bersuit era un descontrol. Le debía plata a todos. Era una banda que estaba muy desordenada, pero con un talento enorme" , reconoce.

Ese talento enorme fue la brújula. De la mano de Bersuit, Merchot recorrió el fixture completo del rock argentino . Primero Cemento, el teatro Arpegios, el Viejo Correo, Dr. Jekyll. Después Obras Sanitarias, las giras por el interior del país, Latinoamérica, Estados Unidos y España, hasta llegar al Luna Park. Todo eso ocurría mientras el país se desangraba bajo las políticas neoliberales de Menem y De la Rúa . Bersuit no miraba para otro lado. Iba por todas partes anunciando lo que se venía: el estallido .

"Bersuit nunca paró de tocar. En los momentos de crisis hay que apostar. Es el momento de estudiar o apostar. Cuando explota el país, nosotros dijimos: 'tenemos que salir a tocar por todos lados'. Porque había que salir a mostrar la banda", explica Merchot.

La apuesta dio sus frutos. En 2007, Bersuit llegó a River, un escalón que hasta entonces solo habían alcanzado Serú Girán, Soda Stereo, Los Redondos, La Renga y Los Piojos. Pero, como en toda gran hazaña, antes hubo que trazar un plan.

"Un manager es un gerenciador. Es un gerente de un producto, ni más ni menos que eso. Yo creo que podría dirigir una farmacia, un supermercado o una banda de rock, que es bastante más complejo que todo eso", advierte.

Sin embargo, para Merchot, detrás de todo productor debe haber un fan. Porque ningún plan alcanza si falta lo más importante. "Si vos no te enamorás de la banda, te cuesta mucho sumarle. Yo creo que cuando alguien no le suma a la banda se tiene que correr. Si vos sos jefe de producto de una marca y te traen un producto que te encanta y otro que no te gusta, seguro que trabajás mejor para el producto que te encanta", razona el manager.

Ese amor por el oficio se repitió una y otra vez. En sus 30 años de carrera como manager y productor de shows, trabajó con muchos artistas: Intoxicados, NTVG, Tan Biónica, Agarrate Catalina, La Franela, Pier, La Beriso, Los Pérez García, Cruzando el Charco y un montón de bandas más.

También fundó un sello discográfico, Pirca Records, y durante algunos años fue dueño, junto con Bersuit, del mítico estudio Del Cielito, en Parque Leloir. Hoy, además, tiene otra misión: la de convertir su experiencia en herramientas para los que vienen atrás.

"En los '90 nos cagaban a todos, pero nos daba vergüenza contarlo"

Cristian Merchot es presidente de la Asociación Civil de Managers Musicales de la Argentina (ACMMA), una organización que surgió en 2016 por la necesidad de mejorar la industria y con el objetivo de darle valor a la música para equipararla con otras actividades culturales como el Teatro o el Libro, que gozan de ciertos beneficios impositivos que la música no tiene.

"En los '90, cuando nosotros éramos jóvenes, nadie te contaba nada. Y por lo general las grandes productoras se aprovechan de eso y tratan de sacar ventaja. A todos los managers nos cagaban por igual, pero nos daba vergüenza contarlo. La idea de ACMMA es ayudar a la gente que recién empieza. Cuando yo me enteré lo que eran los derechos conexos ya tenía canas. Hoy me interesa que un chico de 20 años sepa lo que son los derechos conexos, lo que es un contrato, un fonograma, la editorial, los derechos de autor", remarca el manager.

Pero su mirada no se detiene en los artistas. También quiere que se entienda todo lo que se mueve alrededor de un concierto antes de que se apaguen las luces de la sala y suene el primer acorde.

"Cuando vos tenés un show llamás al prensa, al community manager, al asistente, al operador de sonido, al flete... Y se empieza a activar todo. El concierto además activa la pizzería, los hoteles, los departamentos temporales de alquiler, el pancho de la esquina, el tránsito, el trapito que acomoda los autos. Es una cosa muy fuerte que se da alrededor de un recital, y por lo general no se toma en cuenta. Más que un evento encuadrado en cultura, es una industria fuerte y pesada. Vos pensá que en un estadio puede trabajar dos mil personas. Es un montón", agrega el presidente de ACMMA.

Una pizzería abierta hasta tarde, un trapito que acomoda los autos, miles de personas tomando el colectivo, el taxi, el subte o pidiendo un Uber. Detrás de cada estribillo coreado por un estadio lleno hay un universo entero que trabaja para que la magia ocurra. Y Merchot, el que una vez se cambió el traje por un micro, lo sabe mejor que nadie.