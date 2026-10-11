La sincera declaración de Homero Pettinato sobre Sofía "La Reini" Gonet: "Sigo..."

El humorista no esquivó hablar cuando le preguntaron por su relación con la influencer con quien tuvo un romance de meses envuelto entre polémicas con cruces mediáticos y encuentros esporádicos en los meses posteriores.

Homero Pettinato estuvo de invitado en el programa de Andy Kusnetzoff donde se mostró suelto ante las preguntas y se atrevió a hablar de cuestiones personales con total sinceridad y profundidad. Sin escapar a las preguntas, reconoció que sigue enamorado de Sofía Gonet.

El humorista fue uno de los elegidos en la sección de “Frente a Frente” en PH: Podemos Hablar (Telefe) junto a Luis Novaresio , que pidieron ayuda a sus compañeros para pensar qué preguntas hacerse.

El periodista recurrió a Vicky Xipolitakis y Federico Coria, quien le propuso que haga una consulta sobre su deseo de ser padre, sin embargo, el también conductor prefirió recurrir a la pregunta de la influecer y fue contundente sin revuelos: “¿Seguís enamorado de La Reini?”.

“ Sí, creo que sí , no estoy tan seguro . Cuando algo no funciona realmente, es difícil describir lo que te está sucediendo, es una pared contra la que reboté demasiadas veces la verdad”, reflexionó con total sinceridad. Al mismo tiempo explicó que entre ambos hay buena relación y aseguró que “cuando tenemos un contacto es amoroso y es algo muy fuerte lo que nos pasa a los dos ”: “Pero nuevamente y rápido vuelven las diferencias que nos ponen en caminos separados. No sé qué decirte qué podría pasar en el futuro, pero es una situación muy difícil”.

En esa misma línea describió: “Yo he dejado de amar y me han dejado de amar, cuando te dejan de amar es terrible, cuando dejas de amar es difícil comunicarlo, pero no hay forma de refutarlo y darle la vuelta, cuando amas a alguien que no te hace bien es muy difícil. Esta es muy difícil porque no es ‘no te amo más’ es ‘no podemos estar juntos’ ”.

Sin dejar atrás su humor, indicó que “ya vamos por la oportunidad número 90” en querer intentar estar juntos, pero “hay una larga lista de incompatibilidades que hace que no funcione la alquimia del amor”: “No es solamente amarse”.

Homero habló sobre su relación con Roberto Pettinato y de su deseo de ser padre

Cuando Federico Coria le recomendó a Luis Novaresio que le pregunte a Homero Pettinato por el deseo de ser padre fue porque durante una de las charlas en el “círculo”, el humorista habló sobre su vínculo con su padre, Roberto, y confesó que no estuvo muy presente como padre en su vida.

“Teníamos una relación conflictiva. Es todo raro, somos bastante raros”, explicó y consideró que la manera que su padre tenía de mostrarle afecto fue “con guitarras, felicitándome por las canciones, incluyéndome en trabajos y dándome espacios para crecer en la comedia, supongo que era su forma”.

En esa línea, aseguró que la relación entre ambos siempre fue “con ciertos conflictos”, donde llegó a pasar un largo tiempo sin hablarse. “Siempre es algo que uno nunca deja de trabajar. Ahora sigue siendo un vaivén el vínculo, lo acepté así”, se sinceró y en ese momento el tenista le explicó que le impactó mucho su historia y le preguntó: “El día que seas padre, no sé si queres o no, ¿de qué manera educarías a tu hijo?”.

“Me pasan las dos cosas: por un lado es un miedo bastante común en convertirte en tus padres. Me da un poco de miedo ser el padre que fue mi padre, un tipo muy ausente y muy presente para sí mismo. Por otro lado, me dan ganas de ponerlo a prueba y tratar de superarlo, de cambiarlo. Yo siento que no fui padre todavía porque no se me dio, no porque no haya querido, pero a veces me pregunto si no le escapé un poco yo”, concluyó el panelista de OLGA.