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Horóscopo de hoy, lunes 12 de octubre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate de lo que depara el horóscopo en salud

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este lunes 12 de octubre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Según Mhoni Vidente, este es el signo del zodíaco que necesitará limpiar sus energías en octubre 2026.
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Este signo del zodíaco necesitará limpiar sus energías en octubre 2026 según Mhoni Vidente

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Nubarrones se ubican en torno al amor. Hoy recupera un dinero perdido. Le invadirá un espíritu constructivo en el mundo laboral. Afortunadamente, su salud no será mala.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

No rechace invitaciones para pasarlo bien con sus amigos. Aunque no es el mejor momento para ahorrar, inténtelo. En los asuntos laborales deberá tener paciencia. Se encontrará bien, tanto física como psicológicamente.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Reencuentro casual con un antiguo amor. No es el momento idóneo para derrochar su dinero. Le surgirán dificultades para conseguir un ascenso. Buen momento para un chequeo médico.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Evite que la influencia exterior deteriore su relación. Haga entender a su familia que no deben contraer deudas. Cumpla con sus obligaciones profesionales. La pereza se apoderó de usted, no lo permita.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Actuó mal con su pareja, y ella lo sabe. Le amenazan importantes gastos extras, sea comedido. En el aspecto profesional, todo marcha. Por su salud, evite las grasas y los dulces.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Adelántese a los deseos de la persona amada. Buenas oportunidades económicas, aprovéchelas. Plenamente satisfecho con su trabajo. La falta de sueño podría acabar con sus fuerzas.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Pida ayuda psicológica para abordar sus problemas amorosos. Invierta en bolsa, es el momento de tomar decisiones. En su trabajo reinará el caos, aunque saldrá airoso. Evite los excesos e imprudencias con la comida y la bebida.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Puede haber trampas amorosas a su alrededor. Un desafortunado percance podría hacerle perder dinero. La mala organización le hace perder tiempo en su trabajo. Administre su energía, ya que tiene tendencia al cansancio.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Estará sentimental y un poco sensible, así que espabile. Puede surgir alguna discusión doméstica por culpa del dinero. Actúe con calma, ya que su empresa sufrirá cambios. Su naturaleza resiste perfectamente su ritmo de vida.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Su pareja sabe defenderse sola, no la atosigue. Confiar en la suerte al hacer inversiones es arriesgado, infórmese. Adelante con ese nuevo proyecto profesional. Dolores de espalda; cuidado con las posturas.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Sorprenda a su pareja con algo original. Jornada idónea para cobrar el dinero que le deben. Vaya dispuesto a hablar de sus proyectos laborales. Hoy estará lleno de vitalidad.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Aunque quedan problemas por resolver, está mucho mejor con su amor. Siéntese y decida cuáles son los gastos inevitables. Ambiente caldeado en el lugar de trabajo. Su salud tiene pequeñas goteras que debe arreglar.

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