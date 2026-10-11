Intento de magnicidio en Polonia: detuvieron a un hombre que planeaba matar al primer ministro y a su vice

La policía polaca detuvo al sospechoso de 60 años que planeaba asesinar al primer ministro Donald Tusk y al ministro de Defensa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. El fuerte operativo evitó un posible doble atentado y desplegó medidas de seguridad urgentes en todo el país, en lo que el gobierno calificó como una acción “rápida y decisiva”.

El domingo 11 de octubre, el Servicio de Protección del Estado alertó a la policía de Polonia sobre un posible atentado contra el primer ministro Donald Tusk y el ministro de Defensa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz . Gracias a un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad se evitó un posible doble atentado que el gobierno polaco calificó como una acción “rápida y decisiva” que sacudió a la dirigencia política. Diversas medidas de seguridad urgentes se tomaron en todo el país europeo.

A las 11 de la mañana se realizó una reunión de emergencia con organismos de seguridad, que calificaron la amenaza como “extremadamente grave” y ordenaron medidas inmediatas de protección. Horas después, la policía detuvo en Baja Silesia a un hombre de unos 60 años, identificado mediante publicaciones en internet, acusado de planear el ataque.

El propio Tusk confirmó la captura y agradeció la rápida acción policial, mientras el gobierno reforzó la seguridad nacional en un contexto de recientes episodios violentos en el país. “ El hombre que amenazaba con un ataque ha sido detenido ”, escribió el primer ministro en su cuenta oficial de X y elogió a la policía por su “acción rápida y decisiva”.

"En relación con la información recibida por la Policía polaca que concierne a un posible atentado contra el primer ministro Donald Tusk, así como contra el vice primer ministro y ministro de Defensa Nacional, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, se han ordenado acciones al respecto", había informado la vocera del Ministerio del Interior polaco, Karolina Galeck en un comunicado difundido en redes sociales.

Tras la detención, la policía polaca desplegó un operativo masivo para reforzar la seguridad en escuelas y espacios públicos, con el objetivo de proteger a chicos, jóvenes y trabajadores. Según el balance oficial, hasta las 6 de la mañana se habían registrado 275 incidentes y 117 detenidos , además de inspecciones en más de 64.000 instituciones.

El ministro del Interior destacó la magnitud del despliegue y aseguró que las fuerzas mantienen vigilancia permanente e investigan posibles delitos las 24 horas.

Máxima alerta en Europa por el "culto a la violencia"

En Polonia se encendieron todas las alarmas ya que en la última semana hubo varios ataques con cuchillos y el ministro Donald Tusk habló de un “culto a la violencia” que preocupa al gobierno polaco. En un país que suele ser tranquilo, miembro de la OTAN y la UE, se viven horas de tensión por un plan de atentado contra sus principales líderes, en medio de un clima de violencia creciente.

En ese contexto, el Ministerio del Interior recibió un informe que advertía sobre un posible intento de asesinato contra el primer ministro y su vice, que además es ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

La vocera Karolina Galecka explicó que se convocó de inmediato una reunión de urgencia con la policía, el servicio de protección estatal y la agencia de seguridad interna. Según el portavoz de los servicios especiales, Jacek Dobrzynski, las fuerzas de inteligencia vienen recibiendo cada vez más amenazas y mensajes inquietantes, y en este caso se trataba de una amenaza con “alta probabilidad” de concretarse.