De qué murió Jorge "Roña" Castro, el exboxeador campeón del mundo, a sus 59 años

El expúgil se encontraba en la sala de máquinas del Bingo de Morón al momento de sufrir la descompensación, según indicó el parte policial. Un médico que lo atendió en el lugar constató su fallecimiento.

El exboxeador Jorge Fernando Roña Castro falleció este miércoles por la madrugada a los 59 años , luego de descompensarse en el bingo de Morón. Según el parte policial , se encontraba en la sala de máquinas al momento de sufrir el episodio e intentaron reanimarlo, pero no pudieron.

El encargado del lugar alertó sobre lo ocurrido y minutos después llegó un equipo de asistencia médica. El profesional que lo atendió, constató el fallecimiento. Según informó Infobae, su compañero de streaming contó que durante la noche había sentido un fuerte dolor en el pecho.

Otro detalle del informe policial es que Castro padecía diabetes y que, al momento del descompensarse, tenía bajo el nivel de insulina. Sin embargo, hasta el momento no se informó de manera oficial la causa de la muerte.

La causa quedó bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°8 de Morón. Se espera que en las próximas horas amplíen los detalles de lo sucedido.

Después de sus años de gloria deportiva, Castro mantuvo su presencia pública a través de la televisión y también tuvo un paso por la política. Sin embargo, en los últimos años una parte central de su vida estuvo dedicada al compromiso social.

Durante la pandemia de coronavirus, convirtió su gimnasio de Temperley en un espacio de ayuda para quienes atravesaban dificultades económicas. La iniciativa creció hasta conformar una red de comedores y merenderos en el conurbano bonaerense.

En septiembre de este año, el propio Castro contó que coordinaba 14 comedores y nueve merenderos, con asistencia para miles de personas. Su tarea incluía conseguir alimentos, distribuir mercadería y sostener la atención cotidiana de familias que no lograban cubrir sus necesidades básicas.

Ese compromiso se había convertido en una marca de su vida lejos del ring. El exboxeador dedicaba buena parte de sus días a conseguir provisiones y organizar la ayuda, una labor que lo mantenía en contacto directo con las necesidades de los barrios.