Reapareció Rosalía en las redes sociales: qué dijo la cantante en medio del escándalo

La artista española volvió a interactuar en su cuenta de TikTok, luego de haber reposteado un video de burla hacia Argentina que le costó seguidores y enojos.

En medio de todo el escándalo con Argentina, la cantante española Rosalía reapareció en redes sociales tras desaparecer abruptamente ni para dar aviso de sus shows y dio like en dos videos de TikTok . ¿Qué decían?

La desmedida reacción de Rosalía al ver la bandera de Argentina en Chile: qué hizo

Desde que reposteó el video de Mia Khalifa en el que se burlaba de Argentina por haber perdido la final del Mundial 2026 ante España con un adjetivo negativo que ella misma describió: “Perla”. Esto enfureció al público argentino y ella apareció para pedir disculpas.

Sin embargo, a pesar de sus dos disculpas en su cuenta de Instagram, decidió alejarse de sus redes sociales y no publicar nada ni subir historias en ninguna cuenta para poder apagar la cabeza después de tantas críticas y quejas.

Esto se notó porque muchos esperaban sus historias previo o luego del show que brindó en Chile, pero decidió mantener el silencio porque, ante cada aparición, aparecía una nueva queja de parte de sus seguidores argentinos por haber reposteo eso.

En los últimos días volvió a usar sus redes sociales y, si bien no reposteó más, le dio me gusta a dos publicaciones y eso queda registrado. La primera es un video de animales corriendo en la playa, mientras que la otra publi era una niña bailando una canción de ella. ¿Volverá a publicar videos o fotos?

El durísimo mensaje que recibió Rosalía a pocos días de cantar en Argentina

La cantante española fue cancelada por algunos argentinos por haber reposteado un video de la actriz Mia Khalifa en donde hablaba mal del país. Eso la gente no se lo perdona y le dejaron un durísimo comentario en su último posteo para dejarle en claro su postura. “No sos bienvenida”.

Las redes sociales no se apiadan de nadie y se volvieron un infierno para la española. Recibió muchos mensajes negativos respecto a su estadía en Argentina. Esto hizo fomentar más el hate y los comentarios positivos se perdieron.

Redes sociales

“¿Y si pedimos reintegro de las entradas en Argentina?”, “Ojalá que no vaya nadie a verte”, “Que no vaya nadie al recital de esta”, “Vendo una entrada para Lux Tour Argentina”, comentaron algunos.

Sin embargo, el mensaje más fuerte que recibió fue de parte de un seguidor: “No sos bienvenida en Argentina. Andá cancelando”. Pero, muy a pesar de los usuarios, Rosalía llegará el jueves al país y brindará cuatro shows.