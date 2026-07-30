Javier Milei anunció una modificación en el mercado de Seguros: "Es limitado, burocrático e ineficiente" Dentro del proyecto presentado en cadena nacional, el Presidente aseguró que enviará un proyecto de reforma estructural del mercado asegurador al Congreso. "El objetivo es hacer a la Argentina el país más libre del mundo", expresó. El mensaje fue grabado más temprano en el Salón Blanco de la casa de Gobierno. Por Agregar C5N en









Milei presentó la carta orgánica del BCRA.

Este jueves el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional el envío al Congreso de un proyecto de reforma estructural del mercado asegurador. “El objetivo es hacer a la Argentina el país más libre del mundo”, aseguró el mandatario en el mensaje grabado en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

Según el Presidente, el sistema actual es “limitado, burocrático e ineficiente” y necesita transformarse para ser accesible a todos los argentinos. En ese sentido, Milei sostuvo que "un mercado de seguros sólido es esencial en cualquier sociedad moderna" y advirtió que, "cuando no ofrece cobertura adecuada, la población termina demandando protección al Estado".

El proyecto contempla otorgar libertad absoluta a las compañías para diseñar y ofrecer productos sin autorización previa del regulador. El rol estatal quedará reducido a controlar la solvencia de las empresas y garantizar la protección de los contratantes frente a posibles estafas.

A su ve, la reforma tiene como objetivo impulsar la innovación en el mercado asegurador y abaratar los costos de los seguros, mejorando además las prestaciones. “Nuestros seguros se volverán más simples, más rápidos, más baratos”, expresó.

Por último, el mandatario subrayó que todas las medidas anunciadas forman parte de una secuencia legislativa y que están interconectadas entre sí. “El déficit cero nos alejará del fruto venenoso del árbol prohibido, que es la emisión monetaria”, afirmó. A su vez, destacó que "un mercado financiero profundo permitirá ampliar el acceso al crédito, mejorar las condiciones de cobertura y dar herramientas para que los agentes económicos puedan perseguir sus propios proyectos en libertad".

“Entre todas ellas, pondrán fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad y decadencia, y nos permitirán hacer a la Argentina grande nuevamente”, concluyó Milei en cuando a la reforma presentada en cadena nacional junto con la Carta Orgánica del Banco Central.