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Revelaron qué iban a hacer Gaspi y Oliver Tree el día que murieron en el choque de helicópteros

Un familiar muy cercano sacó a la luz el propósito del trágico viaje. Todos los detalles de la tragedia que conmocionó

Se supo que iban a hacer en el accidente en Brasil.

Se supo que iban a hacer en el accidente en Brasil.

Transcurrido un mes y medio del trágico accidente en Río de Janeiro, salieron a la luz los planes que tenían Gaspi, Oilver Tree y el realizador audiovisual Lucas Vignale antes de que las dos naves colisionaran en el aire. La novedad fue dada a conocer por Christine Begin Nickell, la madre del músico, durante un emotivo homenaje realizado en Santa Cruz, California.

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La mujer recordó el último contacto que mantuvo con su hijo en la víspera de la tragedia, donde se lo notaba radiante. “Le mandé un mensaje a Oliver el día antes de su fallecimiento y le pregunté cómo le estaba yendo con lo de dejar de fumar, ya que me había prometido que lo dejaría una vez que estuviera de gira. Me llamó por FaceTime inmediatamente y echó una bocanada enorme de humo de cigarrillo”, relató entre sonrisas al evocar el humor del artista.

Acto seguido, la madre del músico precisó el itinerario que tenían previsto llevar a cabo la jornada del siniestro junto a los creadores de contenido argentinos. “Nos dijo que al día siguiente iba a dar un paseo en helicóptero hasta una casa en la cima de una montaña para hacer música y videos de TikTok con sus amigos”, reveló con suma emotividad durante la ceremonia.

Para concluir, Christine destacó la personalidad aventurera de su hijo, asegurando que “le encantaba vivir días épicos” y que “cada uno era más memorable que el anterior”. El testimonio ofreció una mirada íntima sobre los últimos momentos de los jóvenes antes de la fatalidad que sacudió a las redes sociales.

Cómo fue el accidente de helicópteros en el que murieron Gaspi y Oliver Tree

El trágico accidente que terminó con las vidas del creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, y del músico estadounidense Oliver Tree, ocurrió el domingo 14 de junio de 2026 en Río de Janeiro, Brasil. El siniestro se produjo alrededor de las 9:00 de la mañana cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo sobre el barrio residencial de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad carioca. El fuerte impacto provocó que ambas aeronaves se precipitaran de inmediato hacia un estacionamiento, causando la muerte instantánea de los seis ocupantes a bordo, entre los cuales también se encontraba el director de cine argentino Lucas Vignale.

Las investigaciones de las autoridades de Brasil revelaron detalles complejos sobre el incidente que los peritos calificaron como un vuelo invisible. Esto se debe a que el helicóptero donde viajaban los artistas no estaba siendo detectado por los radares del sistema de control aéreo durante su trayecto. Semanas después de la tragedia, la madre de Oliver Tree dio a conocer públicamente que el plan del grupo para ese fatídico día consistía en trasladarse hacia una casa en una montaña con el objetivo de componer música y registrar videos creativos.

La noticia de la muerte del influencer de 23 años causó una profunda conmoción dentro de la comunidad digital, donde Gaspi se había consolidado como una de las figuras más disruptivas del entretenimiento humorístico. El fallecimiento caló hondo en sus millones de seguidores y colegas de plataformas de streaming, quienes inundaron las redes sociales con homenajes.

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