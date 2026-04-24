Cuántas copas del mundo jugó Noruega y cómo llegó al Mundial 2026

Noruega es uno de los seleccionados que en su recorrido ha logrado quedar identificado con un estilo de juego y ganarse el respeto de sus rivales, más allá de que sus buenos resultados internacionales fueron esporádicos.

En definitiva, Noruega disputó 3 Copas del Mundo, en las que jugó 8 partidos, de los cuales ganó 2, empató 3 y perdió 3, con una eficacia del 37,5%. Tiene 7 goles a favor y 8 en contra. Ocupa el 50° puesto de la tabla histórica.

Noruega es uno de los seleccionados que en su recorrido ha logrado queda r identificado con un estilo de juego y ganarse el respeto de sus rivales , más allá de que sus buenos resultados internacionales fueron esporádicos. Su currículum lo ubicaría tal vez en un tercer pelotón de los conjuntos europeos , y aún así dejó en sus contadas apariciones en el Mundial algunos episodios que quedaron en el recuerdo.

Cuando debutó en el tercer Mundial de la historia , eran tiempos de eliminación directa desde el comienzo del torneo. Así, arrancó en los octavos de final con un enfrentamiento nada menos que frente al campeón vigente, Italia . Lo que parecía que iba a ser un trámite para los italianos , sobre todo cuando sacaron ventaja a los 2 minutos con un gol de Pietro Ferraris, casi se transforma en un gran disgusto.

Noruega empató cerca del final de los 90 a través de Arne Brustad, uno de los mejores futbolistas de su historia, y forzó la prórroga . Sólo en esa instancia, los italianos consiguieron la tranquilidad gracias a un gol de Silvio Piola y terminaron con la ilusión de los noruegos . Seguí leyendo esta nota que te contamos cómo continúa la historia de este país en las Copas del Mundo .

En EE.UU. 1994 dejó afuera en las Eliminatorias nada menos que a un gigante como Inglaterra , para regresar a las Copas del Mundo después de 56 años . El sorteo lo ubicó en el llamado Grupo de la Muerte , junto a México, que por la cercanía de su público con EE.UU. contaba con algo parecido a una localía, y a los también europeos Italia e Irlanda.

Al principio todo iba a favor para Noruega, que venció 1-0 a México y después quedó con superioridad numérica contra Italia en el segundo partido, cuando iban apenas 22 minutos, por la expulsión del arquero Gianluca Pagliuca. Pero la categoría de la Azzurra apareció en el segundo tiempo y se impuso por 1-0.

Todo estaba abierto para la última fecha, en la que Noruega no salió del empate sin goles contra Irlanda. Los cuatro equipos quedaron igualados tanto en puntos como en diferencia de goles, pero por tantos a favor los escandinavos, que apenas convirtieron uno, quedaron en el último puesto.

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Por otro lado, en Francia 1998, Noruega ratificó su buen momento futbolístico al acceder a un segundo Mundial de forma consecutiva por única vez en su historia. En su debut, se repuso dos veces de estar en desventaja e igualó con Marruecos 2-2, mientras que en el encuentro siguiente sumó una nueva igualdad, frente a Escocia por 1-1.

Le tocó jugarse todo en la última fecha ante Brasil, el campeón vigente por aquel entonces, que ya estaba clasificado. Aunque un gol de Bebeto a los 33 minutos del segundo tiempo pareció sentenciar la historia, Noruega logró dar vuelta el resultado con tantos de Tore Andre Flo a los 38 y de Kjetil Rekdal a los 44 de penal para conseguir la victoria que le dio la clasificación a octavos de final, cuando Marruecos ya festejaba por haber vencido a Escocia.

En la instancia de eliminación directa, en una extraña coincidencia, volvió a enfrentar a Italia, por tercera vez en sus tres Mundiales disputados, y sumó una nueva caída, esta vez por 1-0, que sentenció su eliminación.

En definitiva, Noruega disputó 3 Copas del Mundo, en las que jugó 8 partidos, de los cuales ganó 2, empató 3 y perdió 3, con una eficacia del 37,5%. Tiene 7 goles a favor y 8 en contra. Ocupa el 50° puesto de la tabla histórica.