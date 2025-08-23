23 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Brutal robo en La Plata: un hombre salió del banco de cobrar su jubilación y fue atacado por dos mujeres

La víctima, de 70 años, fue amenazada con un arma y obligada a entregar todo el dinero a plena luz del día, No opuso resistencia y perdió todo.

Por
Brutal robo en La Plata.

Brutal robo en La Plata.

Redes sociales

Un hombre de 70 años fue a cobrar su jubilación a una sucursal del Banco Provincia en La Plata, retiró efectivo y fue atacado por dos mujeres en una violenta salidera bancaria. Lo amenazaron con un arma y tuvo que entregar todo el dinero que había sacado del cajero.

Asesinatos en serie en Jujuy: el presunto autor de los crímenes fue imputado por doble homicidio
Te puede interesar:

Asesinatos en serie en Jujuy: el presunto autor de los crímenes fue imputado por doble homicidio

El hecho ocurrió en la localidad de Lisandro Olmos, en donde un exveterinario de 70 años fue interceptado por las asaltantes en la entidad bancaria, ubicada en la avenida 44 y 197 a plena luz del día, durante el mediodía del viernes.

Según fuentes policiales, el hombre caminaba hacia su domicilio, ubicado en la zona de 44 y 208, cuando fue abordado por las mujeres que le exigieron el dinero en efectivo retirado. La víctima había retirado su jubilación mínima, no opuso resistencia y entregó todo el dinero.

Las asaltantes agarraron el dinero y se dieron a la fuga sin lastimar a la víctima, que resultó ilesa. El jubilado radicó la denuncia en la Comisaría Decimoquinta de Lisandro Olmos, que intervino en el hecho por jurisdicción.

Las autoridades judiciales comenzaron a analizar las cámaras de seguridad para poder identificar a las responsables del ataque. Buscan determinar si contaron con el apoyo de algún cómplice.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Liberaron a 104 hinchas de la U de Chile que estaban detenidos por los incidentes frente a Independiente

Cristian Graf se refirió al hallazgo en su casa.

Crimen en Coghlan: Cristian Graf rompió el silencio y aseguró que "no sabe cómo llegó el cuerpo ahí"

Detuvieron al creador de Al Ángulo TV, sitio web que transmitía fútbol gratis

Detuvieron al creador de Al Ángulo TV, sitio web que transmitía fútbol gratis

Por la muerte de una mujer de 68 años fue detenida su cuidadora

Macabro hallazgo en Chaco: encontraron a una mujer apuñalada en un aljibe

play

Crimen de Coghlan: el juez rechazó el pedido del fiscal y Cristian Graf no será indagado

play

Giro en la causa del médico que chocó contra un camión: había consumido cocaína

Rating Cero

Gimena Accardi viajó a Bahía Blanca con Andrés Gil

A horas de firmar el divorcio con Nico Vázquez, Gimena Accardi viajó a Bahía Blanca con Andrés Gil

Durante su carrera, Shakira combinó disciplina física, evolución estilística y una destacada trayectoria musical, consolidándose como un ícono global.

La impresionante transformación de Shakira: pocos recuerdan que se veía así antes

play

Claudio "Turco" García: "Me mato antes de votar a Milei"

La cantante y el futbolista confirmaron que volvieron a estar juntos y se comprometieron.
play

Tini Stoessel se sinceró y habló sobre los rumores que la hicieron sufrir

La conductora volvió a hablar de la bailarina y su expareja en torno a la infidelidad.

Sabrina Rojas respaldó a Flor Vigna tras criticar a Luciano Castro

Los actores fueron pareja en la ficción en Casi Ángeles.
play

La reacción de Emilia Attías ante la posibilidad de un romance con Nico Vázquez

últimas noticias

Las oficinas de Daniel Garbelllini fueron allanadas.

Escándalo de las coimas: allanaron la oficina de un funcionario cercano a Spagnuolo

Hace 6 minutos
Esto ocurre en paralelo al avance de Israel sobre el territorio de Gaza. 

El papa León XIV remarcó que ningún pueblo del mundo puede ser obligado a un "exilio forzoso"

Hace 21 minutos
Marlece Spesso, madre de Ian Moche. 

La mamá de Ian Moche, sobre Spagnuolo: "Cuando desmintió a Ian, empecé a dudar de su integridad"

Hace 25 minutos
¿Cómo podés endulzar el mate sin azúcar para darle ese toque especial sin caer en los productos artificiales?

Frutas, hierbas y hasta flores comestibles: cómo podés endulzar el mate sin azúcar

Hace 33 minutos
Un destino ideal para desconectar, respirar aire puro y dejarse llevar por la calma única del sur neuquino.

Turismo en Argentina: tiene 300 habitantes, está en el sur y es un pueblito hermoso

Hace 38 minutos