Brutal robo en La Plata: un hombre salió del banco de cobrar su jubilación y fue atacado por dos mujeres La víctima, de 70 años, fue amenazada con un arma y obligada a entregar todo el dinero a plena luz del día, No opuso resistencia y perdió todo.







Brutal robo en La Plata. Redes sociales

Un hombre de 70 años fue a cobrar su jubilación a una sucursal del Banco Provincia en La Plata, retiró efectivo y fue atacado por dos mujeres en una violenta salidera bancaria. Lo amenazaron con un arma y tuvo que entregar todo el dinero que había sacado del cajero.

El hecho ocurrió en la localidad de Lisandro Olmos, en donde un exveterinario de 70 años fue interceptado por las asaltantes en la entidad bancaria, ubicada en la avenida 44 y 197 a plena luz del día, durante el mediodía del viernes.

Según fuentes policiales, el hombre caminaba hacia su domicilio, ubicado en la zona de 44 y 208, cuando fue abordado por las mujeres que le exigieron el dinero en efectivo retirado. La víctima había retirado su jubilación mínima, no opuso resistencia y entregó todo el dinero.

Las asaltantes agarraron el dinero y se dieron a la fuga sin lastimar a la víctima, que resultó ilesa. El jubilado radicó la denuncia en la Comisaría Decimoquinta de Lisandro Olmos, que intervino en el hecho por jurisdicción.

Las autoridades judiciales comenzaron a analizar las cámaras de seguridad para poder identificar a las responsables del ataque. Buscan determinar si contaron con el apoyo de algún cómplice.