2 de mayo de 2026 Inicio
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Franco Colapinto, tras la gran clasificación en el GP de Miami de Fórmula 1: "Es un gran día"

El piloto argentino logró una buena ubicación para la carrera de este domingo y se mostró satisfecho por el rendimiento de su Alpine a lo largo del fin de semana, en el Autódromo Internacional de Miami.

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El bonaerense se mostró ilusionado por terminar un fin de semana ideal.

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Colapinto junto a Verstappen y Hamilton.
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Colapinto terminó 10° en la Sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1

En la zona de prensa, el pilarense de 22 años se mostró ilusionado por cómo rindió su Alpine en las dos qualys y no pudo ocultar su alegría: “Hice una qualy muy sólida, más allá de que el auto andaba bien y me acompañó. Por fin, después de cuatro carreras, empecé a encontrar un par de cosas. Hay aspectos que mejorar todavía, pero creo que con lo que teníamos lo maximicé. Es un gran día para mí y para el equipo”.

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Además, añadió: “Por alguna razón, en los circuitos callejeros y, los que no conozco, rindo mejor. Este año no conocía ninguno, ahora se terminan. Fue un buen día. La Sprint fue difícil, pero hice dos grandes clasificaciones. Fueron vueltas muy buenas”.

En el mismo sentido, el argentino dio detalles técnicos del setup de su monoplaza y explicó el por qué del gran rendimiento de la escudería francesa, tras meter a los dos autos entre los diez mejores de la parrilla, a pesar de las mejoras en su compañero Pierre Gasly: “Obviamente que el alerón trasero me va a ayudar mucho en una pista especialmente con tan poco grip atrás que vas patinando tanto. Hubiera ayudado un montón, pero nada. Creo que lo maximicé con lo que teníamos. Doble Q3 para el equipo. Es un gran día para mí y para el equipo”, señaló.

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Además se alegró por la gran cantidad de hinchas argentinos que lo apoyaron durante estos días. “Acá somos locales, está lleno de argentinos, quiero darles algo lindo para disfrutar”, concluyó.

Franco Colapinto y su testimonio tras el 8º puesto en la clasificación

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A qué hora es la carrera del GP de Miami de la F1

Los fanáticos argentinos tendrán un gran horario para acompañar a Colapinto en la competencia principal. El Gran Premio de Miami, pactado a 57 vueltas, comenzará este domingo 3 de mayo a partir de las 17.

Tras la carrera habrá otro receso de tres semanas, aunque la máxima categoría del automovilismo permanecerá en el continente americano. La actividad de la Fórmula 1 regresará con el Gran Premio de Canadá, en el circuito Gilles Villeneuve.

Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

La sesión completa se podrá seguir en vivo a través de la señal de Fox Sports. Para no perderse ni un segundo del desempeño del argentino en la clasificación, también se podrá seguir en cualquier dispositivo móvil o Smart TV a través de la plataforma de Disney+ Premium.

La plataforma oficial de la categoría F1 TV ofrece la experiencia más completa, con acceso a la cámara onboard del Alpine de Colapinto, telemetría en tiempo real y la posibilidad de escuchar las radios del equipo durante la sesión.

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