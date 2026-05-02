2 de mayo de 2026 Inicio
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A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Miami de la Fórmula 1: cómo verlo en vivo

El piloto argentino quiere cerrar un gran fin de semana en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de esa localidad: larga desde el 8º puesto, en zona de puntos, por la cuarta fecha del Campeonato Mundial 2026.

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El argentino volvió a ubicarse en el 8º lugar

El argentino volvió a ubicarse en el 8º lugar, como en la qualy de la carrera Sprint.

El piloto argentino Franco Colapinto largará este domingo en el 8º lugar en el Gran Premio de Miami (EEUU), en la cuarta fecha del Mundial de Fórmula 1 que se disputará en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de esa localidad. La carrera, prevista a 57 vueltas para completar un recorrido de 308,3 kilómetros, será uno de los grandes desafíos del bonaerense, en sus primeros pasos en el circuito.

Colapinto junto a Verstappen y Hamilton.
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Colapinto terminó 10° en la Sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1

Tras finalizar en el 10º puesto en la carrera Sprint, luego de iniciarse en la ubicación 8, el pilarense, de 22 años, tendrá revancha en la principal de este domingo, donde largará en zona de puntos y con grandes chances de lograr su mejor rendimiento en la máxima categoría del automovilismo.

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A qué hora es la carrera del GP de Miami de la F1

Los fanáticos argentinos tendrán un gran horario para acompañar a Colapinto en la competencia principal. El Gran Premio de Miami, pactado a 57 vueltas, comenzará este domingo 3 de mayo a partir de las 17.

Tras la carrera habrá otro receso de tres semanas, aunque la máxima categoría del automovilismo permanecerá en el continente americano. La actividad de la Fórmula 1 regresará con el Gran Premio de Canadá, en el circuito Gilles Villeneuve.

Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

La sesión completa se podrá seguir en vivo a través de la señal de Fox Sports. Para no perderse ni un segundo del desempeño del argentino en la clasificación, también se podrá seguir en cualquier dispositivo móvil o Smart TV a través de la plataforma de Disney+ Premium.

La plataforma oficial de la categoría F1 TV ofrece la experiencia más completa, con acceso a la cámara onboard del Alpine de Colapinto, telemetría en tiempo real y la posibilidad de escuchar las radios del equipo durante la sesión.

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