Muerte de Mila Yankelevich: desplazaron al funcionario que había anunciado una investigación argentina

Argentina no tiene competencia alguna para abrir una investigación del caso ocurrido en Miami.

El ahora exfuncionario se desempeñaba como director nacional de Investigación de Sucesos Marítimos, Fluviales y Lacustres en la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y fue responsabilizado por mal informar sobre un procedimiento judicial en el cual Argentina no tiene competencia alguna.

Segun informó Ámbito, la decisión fue tomada por el presidente de la JST, Federico Suleta, a pedido del titular de la Secretaría de Transporte, Luis Pierrini, de quien depende el organismo. La JST es la encargada de indagar las causas de siniestros aeronáuticos, ferroviarios, automotores y marítimos ocurridos solo en territorio argentino.

Marcelo Covelli Marcelo Covelli fue desplazado por difundir "falsa información".

“Esa investigación se encuentra a cargo de la Guardia Costera estadounidense (USCG) y la Argentina participa, a través de la JST, como Estado con Intereses de Consideración, en virtud de que hubo personas de nacionalidad argentina fallecidas o con lesiones graves. Esto solo implica el intercambio de información para asegurar una investigación objetiva, imparcial e independiente”, aclararon desde la cartera de Transporte.

Desde el organismo remarcaron a medios periodísticos en que “el Estado argentino no está investigando directamente las causas del incidente ni se está abriendo una investigación paralela a la de la Guardia Costera estadounidense porque no corresponde iniciar una investigación sobre la que no tiene jurisdicción”.

Tragedia en Miami: dieron de alta a una de las nenas que viajaba en el velero con Mila Yankelevich

A cinco días del accidente náutico en Miami Beach, Estados Unidos, una de las niñas que viajaba en el velero con Mila Yankelevich y Erin Ko, las dos fallecidas, y había sufrido heridas de gravedad, fue dada de alta. De este modo, queda solo una niña internada en estado crítico.

El accidente que ocurrió el 28 de julio en Biscayne Bay, cuando se reportó que una barcaza impactó a un velero donde viajaban menores y la coordinadora de Miami Youth Sailing Foundation, un área del Miami Yacht Club. Producto del accidente, hubo dos fallecidas, dos niñas internadas y una que no requirió hospitalización, al igual que la instructora de 19 años.

Hace algunas horas, la menor fue identificada como C. G. de 7 años y pudo regresar a su casa luego de que le realizaran varios puntos de sutura tras heridas, según indicó WSVN, el canal 7 local de Miami. Mientras que, A. B. de 13 años, continúa hospitalizada en el Jackson Memorial Hospital.

Por su parte, la Oficina del Médico Forense del Condado de Miami-Dade publicó el informe del trágico accidente entre una barcaza y un velero en Miami y confirmó este jueves que Mila Yankelevich, la nieta de 7 años de Cris Morena, y Erin Ko, una niña chilena de 13, fallecieron por "ahogamiento accidental".