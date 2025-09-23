Gustavo Petro cuestionó los bombardeos en el mar del Caribe y aseguró: "Los narcotraficantes viven al lado de la casa de Trump en Miami" El presidente de Colombia rechazó las operaciones militares de Estados Unidos en la región y advirtió que "la droga va en contenedores, no en lanchas". Por







Gustavo Petro en la ONU.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aprovechó el escenario global de la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York para lanzar una contundente crítica a la actual estrategia de combate contra el narcotráfico por parte de Estados Unidos y advirtió que "los narcotraficantes viven al lado de la casa de (Donald) Trump en Miami".

En una declaración ante la prensa, el mandatario colombiano denunció que el enfoque militarizado y punitivo actual fracasa al no atacar la estructura de poder real detrás del tráfico de drogas. Petro afirmó que la lucha se ha concentrado en "matar a pobres y migrantes latinoamericanos", mientras que los grandes capos, que mueven el negocio a una escala industrial, gozan de impunidad.

"La droga va en contenedores y va en flota. El crucero y los aviones no sirven para detectar la cocaína en esos contenedores. La droga sale de los puertos y llega a los puertos de Europa y Estados Unidos", afirmó.

Petro cuestionó los operativos en el mar del Caribe ordenados por Trump al remarcar que "los narcotraficantes más poderosos no se transportan en las lanchas. Ahí van migrantes y pequeños narcotraficantes".

"Los narcotraficantes viven en Miami, Nueva York, París, Madrid, Dubái… muchos tienen ojos azules y pelo rubio. No viven en las lanchas donde caen los misiles, ni en los sitios donde campesinos muy pobres cultivan la hoja de coca", puntualizó.

