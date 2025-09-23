23 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Gustavo Petro cuestionó los bombardeos en el mar del Caribe y aseguró: "Los narcotraficantes viven al lado de la casa de Trump en Miami"

El presidente de Colombia rechazó las operaciones militares de Estados Unidos en la región y advirtió que "la droga va en contenedores, no en lanchas".

Por
Gustavo Petro en la ONU.

Gustavo Petro en la ONU.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aprovechó el escenario global de la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York para lanzar una contundente crítica a la actual estrategia de combate contra el narcotráfico por parte de Estados Unidos y advirtió que "los narcotraficantes viven al lado de la casa de (Donald) Trump en Miami".

Lionel Messi metió el gol número 880 en toda su carrera.
Te puede interesar:

Lionel Messi volvió a brillar: gol y asistencia para la victoria de Inter Miami sobre Seattle Sounders por 3-1

En una declaración ante la prensa, el mandatario colombiano denunció que el enfoque militarizado y punitivo actual fracasa al no atacar la estructura de poder real detrás del tráfico de drogas. Petro afirmó que la lucha se ha concentrado en "matar a pobres y migrantes latinoamericanos", mientras que los grandes capos, que mueven el negocio a una escala industrial, gozan de impunidad.

"La droga va en contenedores y va en flota. El crucero y los aviones no sirven para detectar la cocaína en esos contenedores. La droga sale de los puertos y llega a los puertos de Europa y Estados Unidos", afirmó.

Petro cuestionó los operativos en el mar del Caribe ordenados por Trump al remarcar que "los narcotraficantes más poderosos no se transportan en las lanchas. Ahí van migrantes y pequeños narcotraficantes".

"Los narcotraficantes viven en Miami, Nueva York, París, Madrid, Dubái… muchos tienen ojos azules y pelo rubio. No viven en las lanchas donde caen los misiles, ni en los sitios donde campesinos muy pobres cultivan la hoja de coca", puntualizó.

Embed
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Gabriel Boricm pidió que Netanyahu sea juzgado por genocidio en Gaza

Gabriel Boric pidió que Netanyahu sea juzgado por genocidio en Gaza

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

La llamativa respuesta del secretario del Tesoro de EEUU a una senadora demócrata: "Peronista estadounidense"

Polémico video de la Casa Blanca en el que comparó inmigrantes con pokemones: Hay que atraparlos a todos

Polémico video de la Casa Blanca compara inmigrantes con pokemones: "Hay que atraparlos a todos"

Donald Trumo en la ONU.

Trump hizo las paces con Lula en la ONU: habló de "excelente química" y acordó reunirse la semana próxima

Lula da Silva en la ONU.

Lula cruzó a Trump en la ONU: "Ataques a la soberanía y sanciones arbitrarias se están convirtiendo en la norma"

Para Errol Musk las acusaciones son falsas y absurdas

Fuerte acusación contra el padre de Elon Musk por abuso sexual infantil

Rating Cero

Yanina Latorre filtró dónde vive la China Suárez y la actriz explotó en Instagram.
play

La China Suárez explotó contra Yanina Latorre: "Te seguís cagando en tres menores"

Spider-Man: Brand New Day tiene un estreno para dentro de menos de un año.

Marvel suspendió las filmaciones de Spider-Man: Brand New Day por tiempo indefinido y hay preocupación

Falleció Claudia Cardinale, ícono del cine europeo

Falleció Claudia Cardinale, ícono del cine europeo

La vulnerabilidad de Evangelina Anderson generó duras críticas contra Eros Ramazzotti.
play

Eros Ramazzotti habló sobre su beso con Evangelina Anderson: "Te quiero mucho..."

Alexis Mac Allister y Ailén Cova le dieron la bienvenida a su primera hija Alaia.

Nació Alaia, la primera hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: "Después de 18 horas de sufrimiento..."

Beto Casella sorprendió con sus palabras vinculadas a Bendita﻿.

Beto Casella reveló que Bendita podría irse de El Nueve: "Nos hacen ofertas..."

últimas noticias

Franco Mastantuono anotó su primer gol en Real Madrid.

La alegría de Mastantuono por su primer gol en Real Madrid: "Lo busqué mucho"

Hace 1 hora
play
Racing impuso su categoría y se llevó la llave de cuartos de final.

Racing, histórico: eliminó a Vélez en Avellaneda y se metió en semifinales de la Libertadores después de 28 años

Hace 1 hora
Gustavo Petro en la ONU.

Gustavo Petro cuestionó los bombardeos en el mar del Caribe y aseguró: "Los narcotraficantes viven al lado de la casa de Trump en Miami"

Hace 1 hora
Luis Caputo celebró el anuncio del BID en el que aseguró que aumentará las operaciones en Argentina

Tras el anuncio del Banco Mundial, Caputo celebró que el BID aumentará sus operaciones en Argentina

Hace 1 hora
Russo volvió a dirigir la práctica de Boca: su reencuentro con Riquelme

Russo volvió a dirigir la práctica de Boca: su reencuentro con Riquelme

Hace 1 hora