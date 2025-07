Las víctimas son dos nenas de 11 y 7 años, siendo esta última Mila Yankelevich, la hija de Tomás, hijo de los productores y hermano de Romina Yan. La Guardia Costera de los Estados Unidos y equipos de rescate desplegaron un operativo de emergencia y lograron sacar a las seis personas, pero estas dos chicas murieron por las heridas. Por su parte, otras dos nenas, de 8 y 13 años, quedaron internadas en estado crítico, en tanto que la mujer y la chica de 12 años están fuera de peligro.

Apenas horas después de que ocurriera la tragedia, Daniella Levine Cava, la alcaldesa de Miami expresó sus condolencias a las familias por el trágico accidente. "Estoy profundamente conmocionado por la trágica noticia de la muerte de dos niños en un accidente náutico en Miami Beach".

"Aunque aún se desconocen muchos detalles, acompañamos a sus familias en el sentimiento y oramos por la pronta recuperación de todos los afectados por este terrible incidente", agregó.

Daniella Levine Cava Alcaldesa Miami

En diálogo con el medio de noticias Local 10, un participante, Enzo Piffaretti, de 9 años, reconoció que observó lo ocurrido desde la orilla. “Era un gran bote de basura (barcaza), y la escapada (velero) estaba frente a él y el bote no estaba prestando atención, se estrelló directamente contra ellos y todos salieron volando del bote”, señaló el niño y agregó: “Dos fueron encontrados muy rápido y tres de ellos tuvieron que ir al hospital”.

Por su parte, otra testigo, aseguró que vive hace 40 años en el lugar y "nunca vi algo así". "El sonido de los helicópteros se escuchaba tan cerca que no sabía que algo estaba mal", agregó la mujer en declaraciones a la prensa local.

Por el momento, aún se desconocen las causas del incidente y son investigadas por la Comisión de Pesca y Vida Silvestre de Florida y la Guardia Costera.

El comunicado de Miami Yacht Club tras el accidente en el que murió la hija de Tomás Yankelevich

Apenas conocido la trágica muerte de las pequeñas, el Miami Yacht Club, donde funciona la Miami Youth Sailing Foundation, emitió un comunicado donde confirmó que el accidente involucró a participantes de su programa y aseguró que están colaborando con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

"Esta es una situación en desarrollo, y pedimos comprensión y paciencia mientras verificamos la información. Se proporcionarán declaraciones adicionales tan pronto como estén disponibles más detalles confirmados", señalaron.

Tras cumplirse las primeras 24 horas del mismo, el club volvió a emitir otra publicación en sus redes sociales anunciando que "por respeto a las familias afectadas y para permitir los esfuerzos de respuesta necesarios", el Miami Yacht Club campus, incluyendo todas las instalaciones de las organizaciones asociadas "estará cerrado hasta nuevo aviso".

Miami Yacht Club

El análisis de un perito naval sobre el accidente donde murió la nieta de Cris Morena

Al cumplirse casi un día del accidente donde murieron dos menores, entre ellas, la nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, el perito naval, Fernando Morales, hizo un análisis de lo que posiblemente pudo haberse producido el choque fatal en el agua en Miami.

“Es muy probable que el timonel no haya visto el velero”, señaló en diálogo con De Una por C5N, sin embargo, señaló que “no estamos en condiciones de determinar una culpa que tal vez pueda ser concurrente”.

Miami

En ese sentido, remarcó que el adulto que estaba al frente de la embarcación “a mí me suena a poco”. “Seguramente la organización se lo permite, la verdad que no sé. Acá puede ser que la barcaza no haya visto al velero, ahora ¿el velero no vio a la barcaza? Entonces no podemos prejuzgar algo sin tener todos elementos en condiciones”, sostuvo.

“Los chicos estaban practicando en un espejo de agua prácticamente cerrado y la barcaza que es para recolectar basura en los puertos circulando a esa hora en medio de los veleros, suena a un poco irresponsable. Acá algo falló”, agregó.

Quién era Mila Yankelevich

Mila es la hija más chica de Tomás Yankelevich y su esposa, Sofía Reca, y se encontraba en un campamento náutico de la Miami Youth Sailing Foundation, un área del Miami Yacht Club donde buscan apoyar tanto a los competidores serios como a navegantes recreativos, desde su infancia y en todos los niveles de habilidad.

La pequeña, hermana de Inti y nieta menor de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, había cumplido 7 años el pasado 12 de febrero, y es la más chica de la familia, quien había nacido ocho años después de la muerte de Romina, quien muchos aseguran que ella le dio una inyección anímica a la familia tras la trágica muerte de la actriz.

Cris-Morena-Tomas-Yankelevich

“Mila, mi niña con alas, mi hadita feliz y libre, acuariana soñada y tan esperada. Nuestros momentos juntas llenos de bailes, canciones, inventando en la playa las formas de las nubes, tus preguntas increíbles… Sos sol, libertad, abrazos, bella inquieta, dulce niña amada, especial, brillante nietita querida!!! Feliz día! Feliz vida, Feliz cumpleaños. Te amoooo siempre!!!“, reza el posteo que la directora teatral le dedicó en su cuenta de Instagram a Mila, con motivo de su nacimiento.