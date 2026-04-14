14 de abril de 2026 Inicio
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El emotivo mensaje de Gianinna Maradona a su papá en la previa del inicio del segundo juicio por su muerte

La hija del 10 utilizó las redes sociales para dedicarle unas palabras horas antes de la primera jornada en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7.

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Giannina Maradona le dedicó un posteo a su papá.

Giannina Maradona le dedicó un posteo a su papá.

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Luego de la suspensión del juicio inicial por el escándalo con la jueza Julieta Makintach, comenzó el nuevo proceso legal por la muerte de Diego Maradonay, en la previa, Gianinna Maradona le dedicó un sentido posteo: “Estamos más cerca”.

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El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, buscarán determinar si los siete imputados cometieron homicidio simple con dolo eventual por abandono y mala praxis.

El inicio del juicio se dio el martes 14 de abril por la mañana, mientras que la noche previa, Gianinna decidió subir una historia a su cuenta de Instagram en la que marca la expectativa que tienen respecto al accionar judicial: “Estamos más cerca, es mañana. Te amo”.

Maradona

El texto que escribió fue con una imagen de ella y su papá mientras él le da un beso en el mar. Tanto Gianinna como Dalma Maradona fueron citadas a declarar y en los próximos días expresarán su parte de los hechos.

Fernando Burlando descartó que el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona se dilate: "La condena es inminente"

Fernando Burlando llegó al Tribual de San Isidro para el inicio del segundo juicio por la muerte de Diego Maradona y fue contundente con lo que esperan en el proceso judicial tras polémica actuación de la exjueza Julieta Makintach. “La condena es inminente”, indicó.

El abogado, representante de Dalma y Gianinna Maradona, adelantó que buscarán evitar cualquier intento de dilación y no descartan solicitar la detención de los imputados. “Venimos con el objetivo de componer y oponernos a todo lo que sea un planteo dilatorio, obstructivo”, sostuvo en diálogo con la prensa.

Creo que es inminente una condena. Todo lo que sea tratar de demorar esa situación, sin lugar a duda esa puede ser una estrategia de la defensa”, analizó y si bien dejó en claro que esa intención lo considera “temerario, de mala fe”, al mismo tiempo se mostró esperanzador que no actúen de esa manera: “No creo que lo hagan”.

En esa línea, también se refirió al nuevo Tribunal en el cual "depositamos muchísima confianza" ya que "son jueces de muchísima experiencia y trayectoria y está probado que no les interesa”.

Lo que pasó con la doctora Makintach es algo lamentable para todos, pero la justicia no es eso. Fue una fatalidad lo que pasó que sin duda lo que más dañas es a la familia de la víctima. Va haber justicia, sin lugar a duda”, sostuvo.

Por otra parte, al ser consultado por Dalma y Gianinna aseguró que “llegan muy cansadas, no es fácil y las circunstancias de que ni siquiera puedan tener un instante de alivio para saber qué pasó con el papá”. Aunque aseguró que “estamos convencidos de lo que pasó, siempre se necesita la confirmación de la Justicia”.

Respecto a las condenas y pedidos de detenciones, Burlando aclaró que de momento no se realizará el pedido a los imputados, pero sí lo solicitarán en caso que sean condenado ya que “están enfrentando una situación muy grave que llega hasta 25 años”.

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