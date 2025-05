Muerte de Maradona: a la salida del juicio, todas las partes hicieron su descargo por la nulidad del juicio

Las partes no estimaron una fecha de reanudación, pero la Fiscalía espera que sea este año

El juicio por la muerte de Diego Maradona fue declarado nulo , lo que generó una ola de reacciones y controversias. En medio de un clima de tensión y bronca, l as partes, partícipes del proceso judicial hicieron su descargo en la puerta del Tribunal Oral en el Criminal N°3 de San Isidro.

“Los suscriptos no podemos asumir nuevamente el debate porque escuchamos a 40 testigos y una imputada”, señaló y apuntó contra su colega: “La única responsable es la jueza apartada. Es una decisión ingrata”. Por su parte, la jueza Verónica Di Tomasso recurrió a una frase de Maradona para asegurar que el Poder Judicial no tiene la culpa de la nulidad: “La Justicia no se mancha”.

Tras la decisión final, no solamente los familiares del exjugador de fútbol se pronunciaron y mostraron su enojo, sino también hablaron ante la prensa los abogados de los acusados.

El descargo de las partes tras la nulidad del juicio por la muerte de Maradona

En la puerta del Tribunal N°3 en San Isidro, el de Dieguito Fernando Maradona y Verónica Ojeda, Mario Baudry, destacó que los jueces “hicieron todo lo que le pedimos e hicieron lo correcto”.

“Es un acto ingrato porque nadie quiere apartarse, pero ahora estamos a la espera que se designe un nuevo Tribunal. Mañana nos vamos a presentar para que esto avance rápido y así no tener que esperar tanto tiempo”, indicó ante la prensa y señaló que “no hay fecha estimada para la reanudación” del juicio, pero por la gravedad institucional “vamos a saberlo la semana que viene”.

Por su parte, la madre del hijo más chico del astro del fútbol aseguró tener “bronca, angustia, tristeza”. Sin embargo, aseguró que “hay que seguir adelante”: “Vamos a volver a declarar. Va haber justicia. Si hay que hacerlo mil veces lo vamos hacer”.

En esa línea, Jana reconoció tener “bronca” por lo que sucedió. “Los odio. Obvio que va haber justicia para mi papá, para eso estamos acá”, agregó cuando fue abordada por la prensa. En tanto, Gianinna y Dalma Maradona indicaron: “Queremos decir que esperamos que pueda seguir el juicio”.

dalma giannina juicio

Fernando Burlando, representante legal de las hijas que Maradona tuvo con Claudia Villafañe, se refirió a la anulación y lanzó duras críticas contra quienes, según él, se beneficiaron económicamente tras el fallecimiento del ídolo: “La Justicia no debe mancharse”.

“Dado el gran conocimiento que tienen las partes, podríamos tener sentencia a fin de año”, aseguró Burlando y explicó que “están dadas las condiciones para que llevemos a cabo ese juicio lo más rápido posible”.

Fernando Burlando Captura de C5N

Por su parte, el fiscal de la causa, Patricio Ferrari expresó sentir “tristeza” y que “es muy penoso lo que sucedió”, de dejó en claro que “no nos vamos a caer”. “Doblaremos esfuerzos para avanza ante otro Tribual hábil. Consideramos que es un caso fuerte para demostrar la responbilidad de las personas vinculadas a la muerte de Maradona”, sostuvo.

Al mismo tiempo, explicó que desde el Ministerio Público Fiscal de San Isidro “queremos, pretendemos y accionaremos para que el juicio se desarrolle este mismo año 2025, pero eso depende del nuevo Tribunal”.

También explicó el tecnicismo de cómo quedó el juicio: “Lo que fue declarado nulo fue el debate y las intervenciones que tuvo la jueza Makintach ente el Tribunal. Todo lo que se recopiló a lo largo de los cinco años sirve todo, es toda válida”.

Patricio Ferrari

Gastón Marano, el representante legal del excustodio del extécinco de Gimnasia de La Plata, Julio Coria señaló que se apartaron a los tres jueces y ahora “se va a sortear un nuevo tribunal”, por lo tanto “se vuelve a la instancia 338 que es a la toma de pruebas”. Pero a diferencia del fiscal, consideró que “es muy optimista pensar que puede ser este año” el desarrollo del juicio.

Miguel ángel Pierri, abogado de Mariano Perroni, agregó que el sorteo del Tribunal que deberá llevar adelante el proceso judicial será ente el 1 y 5. “Lo pueden hacer el mismo lunes y después veremos qué sucede. La audiencia del 338 se puede llamar dentro de 2 meses y el llamamiento de juicio 60 días más, o sea en diciembre o enero estamos en el juicio”.

“Lo que acaba de ocurrir es un gran bochorno. La causa está en un estado de todo mal. Una vez más el servicio de justicia nos manchó a todos”, se mostró indignado.

Julio Rivas, abogado del neurocirujano Leopoldo Luque, subrayó que no sabe cuándo se reanudará el juicio, pero deseó que “sea lo antes posible”. Frente a ese contexto, se mostró conforme con la nulidad, pero “nunca vamos a tener un tribunal imparcial por la discusión que ha tenido por la prensa la culpabilidad de Luque, todos lo han condenado de manera pública”.