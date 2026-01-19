19 de enero de 2026 Inicio
Video: delincuentes se hicieron pasar por tenistas e intentaron robar en un edificio de Villa Urquiza

El grupo, que fue sorprendido por una cámara de seguridad, buscó forzar una cerradura para ingresar a un departamento.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad.

Un grupo de delincuentes que simulaba ser tenistas fue grabado por unas cámaras de seguridad cuando intentaba forzar la cerradura de un departamento en el barrio porteño de Villa Urquiza, lo que se viralizó en las redes sociales.

Para intentar ingresar a departamentos no habitados en el momento, los ladrones entran a los edificios por la puerta, antes de que se cierre. Luego, buscan viviendas en las que puedan entrar rápidamente y sin ser descubiertos.

En un video difundido en las redes sociales, se observa el momento en el que uno de los ladrones se acercó a la puerta de un departamento, después retrocedió y se dirigió a la cerradura de otra vivienda que se encontraba enfrente, mientras dialogaba con otro delincuente.

En este marco, luego giró y observó a la cámara de seguridad, por lo que su rostro quedó registrado. Tras ese instante, se retiraron del lugar.

