Horóscopo de hoy, martes 20 de enero

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco para este día.

Por
Horóscopo de hoy, martes 20 de enero.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este martes 20 de enero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

La combinación entre el trabajo y los viajes será importante para esta jornada. Tranquilidad. Será un buen día para lograr acercamientos, aunque no precaución. Se debe contar con estabilidad.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Cuidado con la manera en la que te expresas con tus allegados. Será una jornada complicada sobre la economía, por lo que se debe considerar que hay que tener una correcta distribución de los ingresos. Cautela.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Los objetivos se pueden lograr con correctas decisiones y especialmente una buena manera de afrontarlos. Mucho cuidado con la comunicación para no generar problemas evitables e innecesarios.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Hay que tener mucha convicción. Quizás surjan inconvenientes familiares, pero todo se puede resolver, aunque hay que procurar que la solución sea justa para todos para no provocar otros problemas.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Se debe contar con capacidad para alcanzar acuerdos. Una jornada complicada en lo laboral, aunque el contrapunto es que será un buen día para desarrollar talentos en aspectos que incluso desconozcas.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Hay que concentrarse para no cometer equivocaciones en el trabajo o malentendidos con tus compañeros. Si logras tener una correcta comunicación, será una buena jornada.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Podría haber problemas, pero nada que no puedas superarlo. Eso sí: mucha dedicación y perseverancia. Cautela con la economía para tener un control de las finanzas.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Será una jornada en la que deberás contar con una tranquilidad especial. Intenta evitar viajes. El ejercicio físico es fundamental para reducir el nivel de estrés y sentirte lo más cerca a la plenitud.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Debes destacar el aprendizaje que obtengas porque te puede ayudar próximamente. Una buena jornada en el estudio. Precaución con la comunicación con tus allegados para no generar conflictos.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Se debe pensar en las metas pendientes y planificar para lograrlas. Se debe contar con un esfuerzo importante para alcanzar los objetivos y poner en práctica los proyectos en lugar de postergarlos.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

No hay que gastar energía donde no vale la pena. Hay que tener actitud para superar las dificultades. Las emociones ocuparán un lugar fundamental en la jornada de este lunes.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Un día importante artísticamente. Hay que evitar conflictos porque pueden ser peligrosos para la salud. No pienses tanto en otras personas, sino en vos para conectarte internamente.

