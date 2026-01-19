Romance 2026: qué mujer conquistó a Rosalía y sería su nueva pareja Tras el lanzamiento de Lux y el anuncio de una gira internacional para 2026, la cantante fue vista en compañía de Loli Bahía, la modelo francesa con quien celebró Año Nuevo en Ipanema y recorrió Madrid. + Seguir en







La cantante está con una nueva pareja. Redes sociales

Rosalía lanzó Lux en 2025 y confirmó una gira mundial para 2026.

Su vida personal ganó atención por sus apariciones junto a la modelo Loli Bahía.

Loli Bahía tiene 23 años y trabaja con marcas de lujo como Louis Vuitton, Chanel y Prada.

Además del modelaje, tiene formación musical y experiencia en cine. Rosalía cerró un 2025 de gran intensidad y proyección internacional, consolidándose como una de las artistas más influyentes de la escena musical global. El acontecimiento central del año fue el lanzamiento de Lux, su tercer álbum de estudio, un trabajo largamente esperado que despertó una notable repercusión entre la crítica y el público, y que marca una nueva etapa en su evolución artística dentro del pop contemporáneo.

Tras la excelente recepción del disco, la cantante confirmó una gira mundial para 2026, una noticia que generó entusiasmo inmediato entre sus seguidores. El tour la llevará por algunos de los escenarios más importantes del mundo y reforzará su presencia internacional, luego de un período de intensa dedicación creativa.

Rosalía junto con la modelo Loli Bahía Instagram: @rosalia.arg En paralelo a su crecimiento profesional, su vida personal también despertó interés mediático. En los últimos meses fue vista en distintas ocasiones junto a Loli Bahía, modelo francesa vinculada al mundo de la alta costura, con apariciones que no pasaron desapercibidas y que sumaron atención pública a un año especialmente activo para la artista catalana.

Quién es Loli Bahía, la posible nueva pareja de Rosalía Loli Bahía, cuyo nombre completo es Dolores Bahia Roubille, es una modelo francesa de 23 años que se ha consolidado como una de las figuras más destacadas de la moda contemporánea. Nacida en Lyon y con ascendencia española y argelina, su perfil multicultural acompaña una carrera de fuerte proyección internacional. Fue descubierta en el certamen Egeri Tour y dio un salto decisivo en 2020 al debutar para Louis Vuitton. Desde entonces, desfiló y protagonizó campañas para casas emblemáticas como Chanel, Saint Laurent y Prada, y recientemente se destacó al abrir el evento Vogue World 2024 en París.

Rosalía junto con la modelo Loli Bahía 2 Su recorrido artístico trasciende el modelaje. Antes de incorporarse a las pasarelas, se formó en el Conservatorio de Lyon, donde estudió música clásica y jazz, y aprendió a tocar instrumentos como el trombón y la batería. Esa formación musical se integra a su perfil creativo y dialoga con sus primeras incursiones en el cine, con participaciones en producciones como Jeanne du Barry, consolidando una imagen de artista versátil y multidisciplinaria.

En el plano personal, su nombre cobró mayor visibilidad tras ser vinculada sentimentalmente con Rosalía. Las versiones comenzaron a circular luego de que ambas fueran vistas celebrando la llegada de 2026 en las playas de Río de Janeiro. Posteriormente, se repitieron apariciones conjuntas en ciudades como Madrid y París, donde fueron fotografiadas caminando juntas y en actitud cercana. Si bien no hubo confirmación oficial, estas escenas despertaron un fuerte interés en los medios de moda y espectáculos, que siguen de cerca cada nuevo paso de la modelo francesa.