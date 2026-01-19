La cantidad media de casos de sífilis aumentó 71% en 2025 con respecto a los cuatro años anteriores En el 2024, se confirmaron 46.613 contagios de 55.183 que se habían notificado. Esta ITS se previene con preservativo y se cura con antibióticos. Por + Seguir en







Los casos de sífilis en 2025 superaron en un 71% el contagio promedio de los últimos cinco años y alcanzaron los 46.613 confirmados, según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN). Se trata de una Infección de Transmisión Sexual (ITS) que se previene con preservativo y se trata con antibióticos.

En noviembre del 2024 ya se había registrado un crecimiento del 38,5% en los últimos tres años. En 2024, se habían notificado 36.917 casos en todo el país, la cifra más alta registrada hasta el momento. Los casos notificados en 2025 escalaron hasta los 55.183, la diferencia con la media del periodo 2020-2024 es de 19.381.

ben_790_se_53_vf_page-0013 Página 13 del Boletín Epidemiológico Nacional N°790 Semana 53, del 28 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026. Ministerio de Salud Otro grupo poblacional en la mira son las embarazadas, por el riesgo de contagio vertical. El BEN muestra un incremento en los casos de sífilis de personas embarazadas en 2025, con un aumento del 15% en la media de contagio en comparación al periodo 2020-2024.

En este grupo, el acumulado de 2025 alcanzó las 11.261 confirmaciones, frente a una mediana histórica de 9.821 en el periodo mencionado. Aún así, se registró un descenso del 8% en los casos confirmados de sífilis congénita, es decir, la ITS transmitida de la madre al recién nacido.

Qué es la sífilis y con qué antibiótico se trata La sífilis es una ITS causada por la bacteria Treponema pallidum. Se transmite a través del contacto sexual sin protección con las lesiones o úlceras llamadas chancros, que aparecen principalmente en la boca, el ano, el recto, los genitales o la vagina. También puede transmitirse de una madre a su bebé durante el embarazo, lo que se conoce como sífilis congénita. Esta condición puede ser devastadora y causar daños graves o la muerte del recién nacido.

A pesar de las secuelas, la infección es fácil de curar en sus primeras etapas. El tratamiento es simple, rápido y altamente efectivo: Penicilina benzatínica. La clave es el diagnóstico temprano a través de un análisis de sangre. Es importante destacar que la sífilis no genera inmunidad, por lo que el uso correcto y consistente del preservativo es la única medida de prevención eficaz.