15 de octubre de 2026 Inicio
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Muerte de Jorge "Roña" Castro: su médico histórico recordó su último encuentro y conmovió a todos

Walter Quintero, el profesional que acompañó al exboxeador durante más de 30 años, se refirió a una reunión que mantuvieron poco antes de su fallecimiento.

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Jorge Roña Castro murió a los 59 años.

Jorge "Roña" Castro murió a los 59 años.

Walter Quintero, el médico que acompañó a Jorge "Roña" Castro durante más de 30 años, expresó que había visto al exboxeador un mes antes de su muerte y rememoró que en aquel encuentro realizaron "bromas" y recordaron "anécdotas". Además, se refirió a cómo notó al exdeportista.

Se conoció una deuda pendiente que le quedó al boxeador. 
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En diálogo con Radio Universidad, Quintero hizo alusión a su último intercambio con Castro, quien murió el miércoles a los 59 años cuando se encontraba en el Bingo de Morón: "No lo puedo creer. Hace cosa de un mes estuvimos en su programa de streaming, y ahí nos estuvimos haciendo bromas y recordando anécdotas y momentos muy buenos que pasamos juntos. Y lo vi muy bien. Es más, el chiste fue: 'Estás más flaco ahora que cuando peleabas'".

Jorge

Jorge "Roña" Castro murió a los 59 años.

El episodio ocurrió mientras el histórico deportista santacruceño se encontraba en la sala del establecimiento acompañado por su hija Quimey y una expareja. De acuerdo con las reconstrucciones de la familia, Castro se dirigió al baño y al regresar comenzó a manifestar un fuerte dolor y opresión en el pecho que se intensificó en cuestión de minutos. En paralelo, las actuaciones policiales señalaron que el exboxeador padecía diabetes y presentaba un cuadro de baja insulina al momento del colapso.

Tras advertir la gravedad del malestar, el exboxeador rechazó utilizar una silla de ruedas e ingresó caminando por sus propios medios a una oficina privada del bingo para recostarse. Una vez allí, el personal médico contratado por el lugar le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante aproximadamente 20 minutos. Sin embargo, no lograron estabilizarlo y se constató su fallecimiento en el lugar sin llegar a efectuar el traslado a un centro asistencial.

Se filtró el sueño que estaba por cumplir el Roña Castro antes de su fallecimiento

La muerte de Jorge Fernando "Roña" Castro, a los 59 años, conmocionó al boxeo argentino. En medio del dolor, su mejor amigo reveló el proyecto que el excampeón mundial estaba a punto de concretar y que lo tenía profundamente ilusionado.

Jonathan Di Primio, amigo íntimo del Roña Castro, contó en un programa de televisión que el exboxeador estaba en conversaciones para llevar su historia de vida a la pantalla. Una productora tenía interés en realizar una serie biográfica sobre su trayectoria deportiva y personal.

“Había un proyecto de una productora, teníamos que juntarnos porque le querían hacer la serie. Estaba contento. Me dijo: 'Amigo, qué lindo es poder hacer la serie en vida, contar mi historia'”, recordó Di Primio, en diálogo con Sálvese quien pueda (América TV) sobre una de las últimas ilusiones del histórico campeón.

“Había un proyecto de una productora, teníamos que juntarnos porque le querían hacer la serie. Estaba contento. Me dijo: 'Amigo, qué lindo es poder hacer la serie en vida, contar mi historia'”, recordó Di Primio, en diálogo con Sálvese quien pueda (América TV) sobre una de las últimas ilusiones del histórico campeón.

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