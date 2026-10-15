La reacción de la China Suárez contra una seguidora que se burló de ella por comprar ofertas

Durante una estadía en los Estados Unidos junto a sus hijos y Mauro Icardi , la China Suárez se convirtió en tendencia en las redes sociales tras ser filmada mientras recorría los locales de un conocido paseo de compras en Miami. El episodio cobró notoriedad cuando una internauta registró a la exintegrante de Casi Ángeles en un reconocido comercio de precios accesibles y compartió las imágenes, sumando un comentario irónico sobre el contraste entre la actriz y las marcas de lujo que suele lucir Wanda Nara .

El material audiovisual no tardó en viralizarse entre las cuentas dedicadas a la farándula nacional, pero la responsable de la publicación jamás sospechó que la propia ex de Benjamín Vicuña detectaría el video y saldría al cruce de forma categórica.

Lejos de ignorar la burla sobre sus elecciones de indumentaria, la referente del espectáculo reaccionó directamente en los comentarios para ubicar a la usuaria con un descargo sin rodeos: “La diferencia entre vos y yo es que yo puedo darme el gusto de elegir dónde comprar. Y aunque me ponga un trapo, estoy linda igual. Aguante Primark y felices vacaciones”, sentenció la actriz.

Si bien la figura del ambiente artístico acostumbra a responder a las críticas en el ecosistema digital con mayor frecuencia en el último tiempo, este particular cruce provocó un impensado respaldo por parte del público. En lugar de recibir los cuestionamientos habituales que suelen multiplicarse en sus perfiles, miles de cibernautas salieron a defender la actitud de la intérprete, remarcando su sencillez a la hora de realizar compras y cuestionando la mala fe de la mujer tras el encuentro presencial.

El inicio de las vacaciones de Mauro Icardi y Eugenia "La China" Suárez en los Estados Unidos derivó en un nuevo y escandaloso frente de tormenta con Wanda Nara. El futbolista rosarino y la actriz partieron desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza acompañados únicamente por los hijos que la cantante tuvo con Benjamín Vicuña , Amancio y Magnolia , para disfrutar de unos días en Miami y Orlando. Sin embargo, la travesía desató una enorme indignación en el entorno de la animadora tras conocerse las condiciones en las que quedó la pequeña Isabella Icardi.

El foco del conflicto estalló porque el atacante decidió abordar el vuelo sin esperar la habilitación de la Justicia y dejando a su hija menor al cuidado exclusivo de su niñera en la vivienda. En el canal de streaming Bondi Live, Nora Colosimo expuso los detalles de la situación y remarcó la irresponsabilidad del deportista al no aguardar el fallo: “Ellos habían pedido un permiso de viaje, que tengo entendido que hoy martes se iba a saber la resolución, por si o por no. La estábamos esperando. Las nenas querían ir con el papá, querían viajar, porque lo quieren a su papá”, reveló la abuela.

La gravedad del episodio se profundizó cuando la propia niña advirtió a su madre sobre el repentino viaje de su padre con el resto de la familia. Según el relato de Colosimo, el grupo debió reorganizarse de urgencia mientras la presentadora grababa MasterChef Celebrity, siendo finalmente Martín Migueles, pareja de la mediática, el encargado de acudir a la residencia para rescatar a la menor: “Él no le dijo nada a nadie... Y ayer a la noche llama la nena a Wanda y le dice 'Papá se fue a Disney'. Se fue con los nenes de su pareja y dejó a la nena, sola con esa empleada”, relató Nora.

Finalmente, la madre de las empresarias apuntó de forma categórica contra el accionar del delantero, tildando la maniobra de desleal y cuestionando las consecuencias emocionales sobre la niña de 8 años en vísperas de su próximo aniversario de nacimiento: “Si (Icardi) avisó, que las abogadas muestran el aviso de viaje. Fue todo a escondidas lo que hicieron. Fue una zorrada. El permiso iba a llegar hoy, pero no quiso esperar, adelantó el viaje”, disparó Colosimo, concluyendo angustiada: “La nena cumple años ahora el 27. Yo me pregunto, ¿Otro cumpleaños más que va a decir tengo que mirar la agenda y no va a ir?”.